إضافة بيانات فواتير «الاتحاد للماء والكهرباء» إلى التقارير الإئتمانية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن تضمين البيانات الرئيسة لفواتير خدمات الكهرباء والماء التي توفرها شركة الاتحاد للماء والكهرباء، للمتعاملين، في المناطق التي تغطيها على امتداد دولة الإمارات، بما في ذلك إمارات: عجمان، أم القيوين، الفجيرة، ورأس الخيمة، لتصبح جزءاً من المعلومات البديلة الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات.



عقود ومتعاملين

وأفادت «الاتحاد للمعلومات الإئتمانية» في بيان لها بأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تعد واحدة من أكثر مزودي خدمات المرافق نشاطاً وانتشاراً في دولة الإمارات، إذ تمتلك حتى الآن أكثر من 410 آلاف عقد نشط، يغطي ما يزيد عن 280 ألف فرد وشركة.

وأوضحت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بأنها أضافت الالتزامات المالية الناتجة عن فواتير الخدمات الصادرة عن شركة الاتحاد للماء والكهرباء وبيانات المتعاملين المرادفة إلى سجلها الائتماني أخيراً، وذلك في إطار التزامها بتوسيع بيانات سجل معلوماتها الائتمانية، ليشمل التزامات الدفع الحالية في القطاعات غير المالية، بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة مستخدمي التقارير والتقييمات الإئتمانية في الدولة.

وأوضحت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» بأن هذه الخطوة تؤكد التزامها بترسيخ دورها الريادي ورؤيتها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الائتماني في دولة الإمارات، من خلال زيادة شمولية التقارير الإئتمانية، والتي بدورها تساعد المستعلمين على اتخاذ قرارات أفضل.

قرارات أفضل

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي: «ينسجم تعاوننا مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مع التزامنا المستمر بتوسيع استخدام المنتجات المتطورة التي توفرها (الاتحاد للمعلومات الائتمانية)، ما يسمح لشريحة أوسع من الأفراد والشركات بإضافة المعلومات البديلة الى سجلاتهم الائتمانية».

وأضاف: «ستمكّن عملية إضافة بيانات خدمات المرافق التي تقدمها شركة الاتحاد للماء والكهرباء، المشتركين والمستخدمين، من إجراء تقييمات وقرارات ائتمانية أفضل تستند إلى معطياتٍ جديدة، إلى جانب المعلومات الائتمانية الواردة حالياً من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات، وشركات تزويد الماء والكهرباء في الحكومات المحلية، وغيرهم من مزودي الخدمات».



تعزيز التنافسية

من جهته، قال المدير العام لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، محمد محمد صالح، إن التعاون المبرم مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، والتي سيتاح من خلاله تضمين البيانات المتعلقة بفواتير خدمات الكهرباء والماء، لتصبح جزءاً من المعلومات الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات، تمثل مساهمةً من «الاتحاد للماء والكهرباء» في كفاءة التقارير المذكورة ورفع درجة اعتماديتها وموثوقيتها، ما يعزز جودة الخدمات المحلية، ويزيد من كفاءة المعاملات المالية.

وأكد أن ذلك ينعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية، ويصب بمجمله في مصلحة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية ذات العلاقة.

وأوضح صالح إلى أن التعاون يتوافق مع الشفافية التي تمثل قيمة أساسية من قيم «الاتحاد للماء والكهرباء»، كما إنه يتواءم مع سياسة الشركة الرامية إلى تطوير ثقافة تبادل البيانات وتعزيز آفاق التعاون مع مختلف شركاءنا.

ولفت إلى أن البيانات التي سيتم إتاحتها من خلال التعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، هي بيانات عامة قابلة للتداول بطبيعتها، مع الالتزام بحماية خصوصية البيانات والمعلومات الجديرة بالحفاظ على سريتها، وفق بنود العلاقة التعاقدية مع متعاملي «الاتحاد للماء والكهرباء».

البيانات البديلة

وأكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مواصلة العمل على تحسين نماذج التقرير الائتماني، باستخدام مجموعة بيانات بديلة، إذ يأخذ التقرير الائتماني بعين الاعتبار البيانات البديلة التي أضافتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ضمن عملية الحساب للأفراد والشركات، والتي يدخل فيها: الراتب الشهري، وسجل الشيكات التي تم صرفها والمرتجعة، والالتزام بدفع الفواتير الشهرية لكل من شركات الاتصالات، ومزودي خدمات المياه والكهرباء. وبالتالي، تبني الشركة السجل الائتماني لهؤلاء الأفراد أو الشركات فور ورود هذه البيانات إليها من مزودي المعلومات.

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