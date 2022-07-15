الإمارات تستحوذ على 29.6% من عوائد سوق الألعاب الإلكترونية بالمنطقة

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد نائب مدير المكتب التمثيلي لبنك" سويسكوت" المحدود في دبي، شادي كرباج، بأن "الإمارات سجلت نموا كبيرا في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن "الدولة استحوذت على نسبة بلغت 29.6% من عوائد سوق الألعاب الإلكترونية بالمنطقة خلال العام الماضي فيما من المقدر وفقا للمؤشرات السوقية والدراسات أن تسجل نموا أكبر خلال الأعوام المقبلة".

وأشارت في تصريحات لـ"الإمارات اليوم" على هامش لقاء صحافي، أمس، إلى أنه "وفقا للمؤشرات السوقية فقد بلغت إيرادات سوق الألعاب الإلكترونية 344 مليون دولار عام 2020، في الإمارات من الأجهزة المحمولة ووحدات التحكّم بالألعاب وأجهزة الكمبيوتر، فيما وتبيّن أنّ 68% على الأقل من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يشاركون في محتوى فيديو مرتبط بالألعاب".

وأوضح أنه "الرياضة الإلكترونية تمثل حاليا قطاعاً مزدهراً في الإمارات حيث ينشط فيه 10% من مستخدمي الإنترنت، وقد ساهمت شعبية هذه المنصات في منح الإمارات مرتبة رائدة في أسواق الألعاب عبر الإنترنت الواعدة في العالم، ومن المتوقع أن تحقق عائدات أعلى بشكل مطرد في السنوات المقبلة، ويأتي ذلك في أعقاب التقديرات التي تشير إلى أن سوق الألعاب في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ومصر سيبلغ 3.1 مليار دولار بحلول عام 2025".

وقال إن "هذا النمو القوي في سوق الألعاب جاء نتيجة لنهج ذي شقين، فكان هذا الإمارات على سبيل المثال، كان هذا الاتّجاه التصاعدي مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة في المنظومات التكنولوجية، ودعم الحكومة لإنشاء اقتصاد رقمي، والبنية التحتية الممتازة للجيل الخامس، وقدرة وصول الشباب إلى التكنولوجيا، وإنفاق استهلاكي سليم، مدعوماً بتنظيمات قانونية سليمة واقتصاد متنوّع".

وأضاف أنه بحسب مؤسسة Fortune Business Insights، سينمو سوق الألعاب العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.20% بين عامي 2021 و2028 ليصل إلى 545.98 مليار دولار بحلول عام 2028 وذلك بعد أن كانت قيمة السوق تبلغ 203.12 مليار دولار عام 2020، أمّا الأمر الواعد فهو أنّ السوق العالمي للألعاب الإلكترونية يتضمّن قطاعات تعدّ بحدّ ذاتها محركاً استثنائياً للنمو مثل الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والمتصفح ووحدات التحكم، مع سوق ضخم وإمكانات هائلة.

وأشار إلى أنه "على سبيل المثال، بلغت قيمة قطاع ألعاب الأجهزة المحمولة 93.2 مليار دولار عام 2021 مع نمو على أساس سنوي بنسبة 7.3%، بينما حقّق قطاع الألعاب على الأجهزة اللوحية نمواً بنسبة 2.6% على أساس سنوي ليصل إلى 11.7 مليار دولار، و بشكل عام، شكلت الإيرادات من قطاع الألعاب على الأجهزة المحمولة 52% من سوق الألعاب العالمي عام 2021".

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