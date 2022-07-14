«بيتش فرونت».. مجتمع سكني يتيح الإقامة على شاطئ بقلب دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

توفر أبراج «بيتش فرونت» الثلاثة التي تطورها «شركة عزيزي للتطوير العقاري» ضمن مشروع «ريفيرا» بمدينة الشيخ محمد بن راشد 252 شقة سكنية من فئة «استوديو»، و84 شقة من فئة غرفة وصالة، و84 شقة من فئة غرفتين وصالة، و19 مساحة لمحال تجزئة، بإجمالي 439 وحدة سكنية وتجارية.

وقد تم بيع 90% من الوحدات في «بيتش فرونت»، فيما اشتملت قائمة المشترين على 68 جنسية. وتتيح الأبراج فرص الإقامة على الشاطئ في قلب دبي، إذ تقع على ضفاف «بحيرة عزيزي» الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر.

ويضاف إلى ذلك، وجود مسبح خاص، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وملعب للأطفال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news