خالد بن محمد بن زايد يعتمد خططاً لمواصلة توسيع قاعدة المستثمرين في «أدنوك»

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الذي عُقد في المقر الرئيس للشركة.

واعتمد سموه خططاً لمواصلة توسيع قاعدة المستثمرين في «أدنوك»، لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، كما وجه بإنشاء وتوسيع شراكات «أدنوك» الاستراتيجية.

جهود «أدنوك»

وخلال الاجتماع، أشاد سموّه بجهود «أدنوك» لدعم القيمة المحلية المضافة، من خلال توفير فرص تصنيع محلية جديدة، عقب توقيعها اتفاقات مع مصنعين محليين ودوليين، لتوفير نسبة من احتياجاتها التي تخطط لشرائها من المنتجات والمواد التي تصنع محلياً، بقيمة تبلغ 21 مليار درهم (5.7 مليارات دولار أميركي)، ووفقاً للاتفاقات سيقوم شركاء «أدنوك» بإنشاء مرافق صناعية جديدة في دولة الإمارات، وتوسعة القائم منها، إضافة إلى تعاونهم مع «أدنوك» لاستكشاف إمكانية تنفيذ استثمارات جديدة في قطاع التصنيع المحلي.

قاعدة المستثمرين

من ناحية أخرى، أقرّ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خططاً لمواصلة توسيع قاعدة مستثمري «أدنوك»، لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث وسعت «أدنوك» منذ عام 2016 برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، واستقطبت مجموعة من أكبر المستثمرين في العالم، من خلال إبرام عدد من الصفقات الكبيرة التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 237 مليار درهم (64.5 مليار دولار) لدولة الإمارات.

شراكات جديدة

كما أصدر سموه توجيهات لإبرام شراكات استراتيجية جديدة، وتوسيع القائم منها، للاستفادة من الفرص التي يتيحها مشهد الطاقة المتطور.

وكانت «أدنوك» وقعت في مايو 2022 اتفاقية مع شركتي «بي بي» و«مصدر» لتطوير الهيدروجين النظيف، ومراكز التكنولوجيا في المملكة المتحدة، ما سيعزز شراكتهما الاستراتيجية القائمة في مجال الطاقة. وبإشراف مباشر من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تقدم اللجنة التنفيذية لـ«أدنوك» التوجيه الاستراتيجي للشركة، في سعيها لتنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي 2030، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، بما يدعم بشكلٍ مباشر أهداف «مبادئ الخمسين» لدولة الإمارات.

وتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعات على مدار العام لاستعراض التقدم الذي تحرزه «أدنوك» في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية، وأدائها التشغيلي.

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