«النقد الدولي» يحذر من «التراخي» بشأن الديون العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

حثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الصين، وغيرها من اقتصادات مجموعة الـ20 على تسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بالديون، مشددة على أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في «دوامة هبوط» مدمرة.

وقالت جورجيفا لـ«رويترز» إن من المهم تحريك ما يعرف بـ«الإطار المشترك» الذي أقرته مجموعة الـ20، و«نادي باريس» للدائنين الرسميين في أكتوبر 2020، والمتوقف إلى حد كبير، لمعالجة الديون، لافتة إلى فشل هذا الإطار في تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن.

وقالت: «هذا موضوع لا يمكننا التراخي بشأنه».

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قالت في مقابلة أواخر الأسبوع الماضي، قبل اجتماع الأسبوع الجاري للمسؤولين الماليين في إندونيسيا: «إذا تلاشت الثقة إلى حد حدوث دوامة هبوط، فأنت لا تعرف أين ستنتهي».

وأضافت جورجيفا أنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الـ20 العام الجاري، خلال اجتماع مجموعة السبع الشهر الماضي في ألمانيا، وحثته على الضغط من أجل مزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة مجموعة الـ20 في نوفمبر المقبل.

وبدأ المسؤولون الغربيون في تصعيد انتقاداتهم لعملية الإطار المشترك لمجموعة الـ20 بعد ما يقرب من عامين من الوتيرة البطيئة جداً التي تسير بها والتي ينحى باللوم فيها إلى حد كبير على تباطؤ الصين، أكبر دائن سيادي في العالم، ودائني القطاع الخاص.

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