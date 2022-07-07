«ناسداك دبي» ترحب بإدراج 5 إصدارات من سندات البنك الصناعي الصيني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

رحبت بورصة ناسداك دبي، بإدراج خمسة إصدارات من السندات حيادية الكربون الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، أكبر البنوك العالمية من حيث إجمالي قيمة الأصول، بقيمة إجمالية قدرها 2.68 مليار دولار.

وأفاد بيان بأنه تم إصدار السندات من خلال فروع البنك الصناعي والتجاري الصيني في كل من مركز دبي المالي العالمي، هونغ كونغ، لندن، وسنغافورة.



شريحة متعددة العملات

ووفقاً للبيان، فقد أصدر فرع البنك الصناعي والتجاري في مركز دبي المالي العالمي، شريحة من السندات متعددة العملات، لأجل عامين وبقيمة ملياري يوان صيني بعائد 3.20%.

ويعد هذا الإصدار أول سندات حيادية الكربون تصدر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها أكبر سندات مقومة باليوان تصدر ضمن مجموعة البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود.

وأكد بيان البورصة، أن السندات استقطبت اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين، وتم خفض التسعير النهائي بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي لدى إغلاق سجلات الاكتتاب.



شرائح أخرى

وشملت الشرائح الأخرى سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 300 مليون يورو بعائد 1.625%، وسندات بقيمة ملياري دولار هونغ كونغ لأجل عامين بعائد 2.95%، وسندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار بعائد 2.95%، وأخرى لأجل ثلاث سنوات بقيمة 600 مليون دولار بسعر عائم.



افتتاح السوق

وقرع القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، لي زوهانج، جرس افتتاح «ناسداك دبي»، احتفالاً بالإدراج، بحضور المدير العام لفرع البنك في مركز دبي المالي العالمي، تشانج جونجو، والرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال زوهانج: «لطالما كان مركز دبي المالي العالمي منصة ممتازة لنمو البنوك الصينية في دبي، ما يساعد على تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والمالي»، مؤكداً أن إدراج السندات الخضراء للبنك الصناعي والتجاري الصيني في «ناسداك دبي» يعكس مكانة الشركات الصينية في سوق دبي.



تمويل أخضر

من جانبه، قال المدير العام لفرع البنك في مركز دبي المالي العالمي، تشانج جونجو: «يبرز الإصدار الناجح لهذه السندات الخضراء متعددة الشرائح في (ناسداك دبي) التزام البنك الصناعي والتجاري الصيني بتعزيز التنمية الخضراء والتمويل الأخضر».

وأضاف: «تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل نظيف وأخضر، سيواصل البنك المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة العالمية»، مؤكداً السعي وباستمرار في تنمية الأنشطة التجارية للبنك الصناعي والتجاري الصيني في المنطقة، وتعزيز التعاون الصيني الإماراتي في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.



تعزيز الروابط

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي: «يسعدنا أن نرحب بإدراج السندات الجديد من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني، ما يؤكد دور (ناسداك دبي) النشط في تعزيز الروابط بين أسواق رأس المال في المنطقة والصين».

وأضاف: «يستفيد العديد من المؤسسات الرائدة في الصين من البورصة لتحقيق خطط جمع السيولة والوصول إلى المستثمرين الدوليين».

القيمة الإجمالية

وقد رفعت الإصدارات الجديدة القيمة الإجمالية لسندات البنك الصناعي والتجاري الصيني المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 4.375 مليارات دولار، ما يجعل البنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر مُصدر صيني في البورصة.

كما رفعت الإصدارات التي تم قبولها في «ناسداك دبي» في الثاني من يونيو 2022 القيمة الإجمالية لسندات الدين المدرجة في البورصة إلى 111.5 مليار دولار أميركي، ما عزز مكانة دبي، مركزاً قيادياً عالمياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news