مكتوم بن محمد يبحث مع وزير الاستثمار البريطاني تعزيز التعاون التجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، وزير الدولة للاستثمار في وزارة التجارة بالمملكة المتحدة، اللورد جيرالد إدغار غريمستون، وذلك بمقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وتم خلال اللقاء استعراض التطور المطرد الذي تشهده العلاقات الإماراتية البريطانية وضمن مختلف المجالات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، في إطار حرص الجانبين على تنمية روابط الشراكة والتعاون باكتشاف مزيد من الفرص التي تسهم في توثيق عرى تلك الروابط ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

شراكة متنامية

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتزاز دولة الإمارات بشراكتها المتنامية مع المملكة المتحدة، والتي تواصل ازدهارها وسط المتغيرات العالمية المحيطة، ما يؤكد متانة تلك الشراكة، وما ترتكز عليه من روابط تاريخية وطيدة بين البلدين.

ونوّه سموه بحرص دولة الإمارات على العمل عن قرب مع المملكة المتحدة، لترسيخ مقومات التقدم والازدهار لشعبيهما، والتعاون من أجل الإسهام الإيجابي في إيجاد حلول ناجعة للتحديات العالمية الراهنة، مع استمرار التوسع في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين الجانبين حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

الشراكة من أجل المستقبل

وأكد الجانبان أن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى لندن في سبتمبر الماضي، أعطت دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية، إذ شهد سموه ورئيس الوزراء البريطاني توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، شملت جملة من القطاعات الحيوية، فيما تم الاتفاق خلال الزيارة على أهمية تفعيل «الشراكة من أجل المستقبل»، باعتماد ركيزتين أساسيتين، هما توفير فرص الازدهار المستدام، ومعالجة القضايا العالمية، مع الانطلاق من هذه الشراكة لإرساء آليات جديدة لتعزيز سبل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، فضلاً عن تعميق التعاون في العديد من المجالات الأساسية المرتبطة بصناعة المستقبل.

الاستثمار والتجارة

وتناول اللقاء التقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي، خصوصاً على صعيد الاستثمار والتجارة، إذ تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للمملكة المتحدة خارج قارة أوروبا، وأكبر شريك تجاري لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أسرع الأسواق نمواً للصادرات البريطانية، في الوقت الذي يُشكل فيه التبادل السياحي أحد أهم مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تستقبل دولة الإمارات نحو 1.5 مليون سائح من المملكة المتحدة سنوياً.

حضر اللقاء وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري.

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