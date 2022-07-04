«الأعلى للطاقة»: 9 مليارات درهم وفورات «برامج إدارة الطلب» منذ 2011

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عن مساهمة برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه، منذ العام 2011، في تفادي 14.1 مليون طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وتوفير نحو تسعة مليارات درهم.

واطلع المجلس خلال اجتماع عقد عن بعد، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، على الوفورات التي حققتها استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، لافتاً إلى توفير ما يعادل 6.4 تيراوات من الكهرباء، ونحو 12.2 مليار غالون من المياه، في عام 2021.



اجتماع المجلس

وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع 71 للمجلس والذي عقد عن بعد.

وناقش الاجتماع موضوعات عدة أبرزها استعراض تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي، والوفورات التي حققتها استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.



المواد البترولية

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، إنه «وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حماية البيئة والمجتمع، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، فقد استعرض المجلس تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي».

وأضاف: «أصدر سمو رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي القرار رقم 3 لسنة 2021، لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي، ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال».

وتابع: «نهدف الى تنظيم ممارسات الأعمال، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة، طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة».

تابع الطاير: «اشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره، وجوب الحصول على موافقـة منه لإصدار التصريح، كإذن لاستكمال كافة الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة كل حسب اختصاصه واشتراطاته»، مؤكداً أن المجلس الأعلى للطاقة سيقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، بحملات تفتيشية مشتركة، للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.



إدارة الطلب

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، أحمد بطي المحيربي: «اطلعنا خلال الاجتماع على الوفورات التي حققتها استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، حيث تم في عام 2021 توفير ما يعادل 6.4 تيراوات من الكهرباء، بما يقارب 12.5% مقارنة بالوضع المعتاد، ونحو 12.2 مليار غالون من المياه، بما يعادل 9.4% مقارنة بالوضع المعتاد».

وأضاف: «أسهمت برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه، منذ العام 2011، في تفادي 14.1 مليون طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وتوفير نحو تسعة مليارات درهم، ونود هنا أن نشكر جميع الجهات المعنية وأصحاب البرامج الذين كان لهم الدور الفعال في تحقيق هذه الانجازات في إمارة دبي».

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