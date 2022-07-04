«بن غاطي كانال».. جيل جديد من العقارات الذكية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع «بن غاطي كانال» ضمن الجيل الجديد من العقارات الذكية التي تشهد إقبالاً كبيراً في سوق دبي العقارية.

تنفذ المشروع «شركة بن غاطي للتطوير العقاري»، ويعد المشروع الـ50 في تاريخ الشركة بقيمة تطويرية تبلغ 500 مليون درهم، فيما من المقرر إنجازه في يونيو 2023.

يتألف المشروع من 300 وحدة عقارية، تتكون من شقق «استوديو»، وغرفة، وغرفتي نوم وصالة، ويطل على أفخم الوجهات المائية في منطقة الخليج التجاري، مع إطلالات مباشرة على وسط دبي.

توفر منازل «بن غاطي» الذكية أعلى درجات الأمان بنمط حياة فاخر، مع تقنيات عالية الدقة تسهل أسلوب حياة المقيمين، لاسيما مع دمج نظام المساعد الافتراضي «إليكسا» لتسهيل المهام المنزلية اليومية.

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