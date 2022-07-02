جزر ديرة في دبي توفر مجموعة من الأراضي المخصصة للعقارات السكنية والسياحية والتجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستقطب جزر ديرة اهتمامات المستثمرين المحليين والأجانب، بحكم موقعها الاستراتيجي الذي شهد عمليات تطوير مهمة جداً وفرت مساحات أراضٍ بمواقع شاطئية مميزة، مهيأة لتنفيذ مشروعات عقارية متنوعة، تنتظر استغلالها استغلالاً أمثل يدعم تنافسية القطاع العقاري في دبي.

وتعزز الانشاءات والبنية التحتية للمنطقة المقدرة بقيمة تجاوزت 8 مليارات درهم جاذبية الأراضي المخصصة لقطاع السكن، في ظل عمليات الربط الكبيرة من خلال الجسور وشبكة الطرقات الحديثة بين الجزيرة ومختلف مناطق دبي الأمر الذي جعلها واحدة من أبرز المعالم السياحية المستقبلية في الإمارة .

وقال الرئيس التنفيذي للرواد للعقارات ، المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري اسماعيل الحمادي "مشروع جزر ديرة أصبح واقعاً وواجهة من الوجهات السياحية البحرية لدبي تضاف الى باقي الوجهات البحرية ذات المرافق العالمية من مراكز التسوق وشبكة الطرقات الحديثة والجسور والفنادق المتوقع دخولها الخدمة قريباً".

وأضاف الحمادي "جاذبية المشروع عززت الطلب على الأراضي المتوفرة في المنطقة لتصبح جزر ديرة واجهة استثمارية مشابهة لنخلة جميرا "، مضيفاً "اراضي جزر ديرة مهمة للغاية لقربها من دبي القديمة ومن أبرز المعالم السياحية في المنطقة وايضا قربها من المنطقة التجارية في دبي وديرة ومنطقة السبخة".

وأكد الحمادي، على أهمية المشروع الذي تم اطلاقه في 2004 بقيمة 11 مليار درهم، حيث أضفى نقلة نوعية في البناء والتطوير، أضافت معها حركة في القطاع العقاري وبسوق عقارات الواجهة البحرية.

واوضح الحمادي، أن المشروع، اضاف بحسب التقديرات نحو 40 كيلومتراً من السواحل، وما يزيد على 21 كيلومتراً من الشواطئ لإمارة دبي.. وهي مساحة ساحلية لا يستهان بها، خصوصاً في ظل الطلب الذي تشهده عقارات الواجهة البحرية.

وشدد الحمادي على أن فرص استثمارية كبيرة وضخمة تكاد تكون منسية في «جزر ديرة»، داعياً المطورين والمستثمرين الالتفات لها لإضفاء مزيد من الزخم على القطاع العقاري. حيث توفر المنطقة مجموعة اراضي في حدود 50 الف قدم مربعة وارتفاعات متوسطة ل 7 ادوار متكررة.

ولفت الحمادي، على أن مشاريع جزر ديرة من الفنادق عند اكتمالها ستمكن ساكينها من الاطلال على مساحة قدرها 21 كيلومتر من شواطئ دبي، فضلا عن المراكز التجارية التي ستحتضنها المنطقة مثل مشروع ديرة مول بكلفة اجمالية تبلغ 6 مليارات درهم.

وتابع الحمادي، عندما نتحدث عن فرص «جزر ديرة» العقارية المثمرة، فنحن نتحدث عن قيمة استثمارية جديدة يمكن لأي مطور عقاري أن يظفر بها، ويضيفها إلى حقيبته العقارية في دبي، وفي الوقت نفسه، نحن نتحدث عن فرص مشابهة للفرص الاستثمارية في «نخلة جميرا» التي لا يختلف عليها اثنان.

واختتم الحمادي، بالقول أن الجزر تُعتبر المستقبل الجديد للتطوير العقاري في دبي، وأحد معالم دبي السياحية الجديدة، حيث تشهد المنطقة افتتاح سلسلة من الأسواق والفنادق والمنتجعات، بما فيها «سوق المرفأ» و«سوق ديرة الليلي»، و«ديرة مول»، و«أبراج جزيرة ديرة»، و«البوليفارد»، وعلامات تجارية عالمية من الفنادق.

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