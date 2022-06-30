«الخليج للاستثمار الإسلامي» تستحوذ على حصة أغلبية في «أوفا» البريطانية للقروض المحلية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «الخليج للإستثمار الإسلامي»، وهي شركة استثمارات عالمية متوافقة مع أحكام الشريعة في دولة الإمارات، عن الاستثمار في حصة الأغلبية من «أوفا» OFFA، الموفرة للقروض المرحلية المتوافقة مع أحكام الشريعة للسوق العقارية في المملكة المتحدة.

وأفادت في بيان بأن من شأن هذا الإستثمار أن يسهم في توسيع حلول التمويل التي تقدمها «أوفا» للسوق العقارية، من خلال تطوير منتجات تمويل عقاري طويلة وقصيرة الأجل.



فرصة استثمارية

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي، بنكج غوبتا، إن «أوفا» شركة جذابة في مجال القروض المرحلية، وهي تستفيذ من هوامش أرباح صافية لا بأس بها وتعمل ضمن سوق سريعة النمو تبلغ قيمتها 5.1 مليارات جنيه استرليني حالياً.

وأضاف: «تدير الشركة أعمالها من منطقة برمينغهام في إنكلترا التي تضم أكثر عدد من المسلمين في المملكة المتحدة، وهي الشركة الوحيدة المقدمة للقروض المرحلية المتوافقة مع أحكام الشريعة في المملكة المتحدة».

وكشف أن قيمة القروض المرحلية في المملكة المتحدة نمت بنسبة 8.5% في الربع الأول من عام 2022، في وقت تأتي فيه أسعار العقارات، والتركيبة السكانية، ومكانة «أوفا» في السوق، لتجعل من الأمر فرصة استثمارية لا تُعوّض.

قيمة للمستثمرين

من جهته، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي، محمد الحسن، إن هذا الاستثمار الرئيسي في هذه السوق ذات الإمكانات العالية يعكس الالتزام برصد الفرص الجذابة أينما كانت حول العالم.

وأضاف: «فضلاً عن استحواذنا أخيراً على البنك الرقمي، فإننا نتابع حالياً السعي خلف الفرص الجذابة في المجال عينه وفي قطاع الائتمان المباشر، من أجل توفير قيمة مستدامة للمستثمرين والجهات المعنية».



محفظة الأصول

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«أوفا»، بلال أحمد، إن من شأن هذا الاستثمار الكبير من شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، أن يتيح لنا رأس المال لتوسيع محفظة أصولنا ونطاق منتجاتنا.

وأضاف: «قيّمنا ملياً المستثمرين المحتملين، واخترنا هذه الشركة لالتزامها بإبرام شراكة حقيقية وفهمها الصحيح للاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة وسجلها الدولي الحافل وقوة خبرتها».

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