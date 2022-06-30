«مطارات دبي»: 4200 مهندس ميداني وعامل ينجزون تجديد المدرج الشمالي في «دبي الدولي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن انتهاء مشروع تجديد المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB، مع تحقيق نجاح كبير في تنفيذ العمليات، وإعادة فتح المدرج المزدوج بحسب المخطط الموضوع.



افتتاج المدرج

وأفادت «مطارات دبي» في بيان، بأن افتتاح المدرج الجديد في 22 يونيو الماضي، توّج مع إقلاع أول رحلة تابعة لـ«طيران الإمارات» من طراز «إيرباص 380» متجهة إلى العاصمة الأردنية عمّان، وهبوط أول طائرة تابعة لـ«طيران الإمارات» من الطراز نفسه قادمة من مدينة سيدني في أستراليا، معلنة إعادة العمل رسمياً على المدرج الشمالي، وعودته لاستقبال الرحلات بشكل كامل استعداداً لاستيعاب حركة الركاب المزدحمة خلال فترة الصيف.



توقيبت مناسب

ولفتت «مطارات دبي» إلى أنه وفي ظل المؤشرات القوية التي حققها مطار دبي الدولي منذ بداية العام الجاري مع استقبال أكثر من 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول، فإن الانتهاء من مشروع تجديد المدرج وفق الجدول الزمني المخطط وإعادة افتتاحه، يأتي في الوقت المناسب لاستيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الركاب، تزامناً مع موسم العطلات الصيفية، واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ما يسهم في ارتفاع عدد المسافرين مع نهاية العام، إضافة إلى النمو على المدى الطويل في العقود المقبلة.



خطوة استراتيجية

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إن مشروع تجديد المدرج الشمالي، خطوة استراتيجية استباقية من قبل مؤسسة مطارات دبي وجميع شركائها الاستراتيجيين للاستثمار في البنية التحتية في مطار دبي الدولي، كما يعكس التزامنا المستمر بالارتقاء بتجربة المسافرين، وتحقيق التميز في الخدمات المقدمة، فضلاً عن تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، والقدرة الاستيعابية للمطار في المستقبل.

وأضاف: «هناك بعض المراحل في المشروع تم إنجازها وتسليمها قبل الموعد المحدد، ما أسهم في تسريع وتيرة الاستعدادات، لإعادة افتتاح المدرج والعمل بالمدرج المزدوج في أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، بحسب المخطط الزمني المحدد».



عملية التطوير

ومنذ بداية المشروع، واصل أكثر من 400 مهندس ميداني و3800 عامل العمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع، وتنفيذ الأعمال المقررة بسرعة وكفاءة عالية، حيث تشمل هذه الأعمال إعادة تقوية وتسطيح أرض الممر المركزي للمدرج والذي يبلغ طوله 4500 متر، وتقوية وتوسيع الممرات المجاورة، إضافة إلى استبدال أكثر من 4230 وحدة من مصابيح الإضاءة في المدرج، واستخدام تقنيات تكنولوجية لأجهزة استشعار الملاحة الجوية، ومعدات الأرصاد الجوية، وتدعيم رصف مداخل ومخارج الممرات الرئيسية، وصيانة البنية التحتية للصرف الصحي، إضافة إلى نقل المحطة الفرعية للمساعدات الملاحية، ما يسهم في تعزيز معايير السلامة، وزيادة القدرة التشغيلية للمدرج الشمالي.

«دبي وورلد سنترال»

يشار إلى أنه تم افتتاح مطار دبي وورلد سنترال، والاستفادة من البنية التحتية القوية في الارتقاء بتجربة المسافرين وتسهيل رحلاتهم، خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي التي استمرت لمدة 45 يوماً، مع توجيه أكثر من 1000 رحلة أسبوعياً، تم تشغيلها بواسطة عدد من شركات الطيران منها «القطرية»، «فلاي دبي»، «سبايس جت»، «إنديجو»، طيران الهند إكسبريس، و«طيران الخليج».





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