عروض «نهاية الموسم» ترفع التنافسية بين المتاجر والمنصات الإلكترونية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

تشهد الأسواق تنافسية لافتة بين متاجر مراكز التسوق ومنصات التجارة الإلكترونية، تتعلق بعروض «نهاية الموسم».

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية في مراكز تسوق طرح تخفيضات موسعة على الملابس الجاهزة، والأحذية، والحقائب، بنسب تراوح بين 20 و60%، في وقت أعلنت فيه منصات تجارة إلكترونية عن عروض بنسب تخفيضات تراوح بين 40 و90%، فيما اشتملت العروض على مزايا الاسترداد النقدي بنسبة 10% على المشتريات.

وقال مستهلكون إن العروض أتاحت لهم خيارات متنوعة للسلع، فضلاً عن الحصول على نسب تخفيضات أكبر.

خيارات أكبر

وقال المستهلك صلاح عمر، إن عروض نهاية الموسم التي طرحتها متاجر عدة بشكل موسع، فضلاً عن بعض منصات التجارة الإلكترونية، أتاحت للمستهلكين خيارات أكبر للسلع المطروحة، فضلاً عن الحصول على نسب تخفيضات أكبر.

من جهته، اعتبر المستهلك محمد سمير، أن ارتفاع التنافسية بين متاجر مراكز التسوق، وعدد من منصات التجارة الإلكترونية حول عروض نهاية الموسم، أسهم في توفير السلع من ملابس وأحذية وحقائب بأسعار مخفضة، لاسيما مع تزامن تلك العروض مع استعدادات العديد من الأسر للعطلات الصيفية.

في السياق نفسه، قالت المستهلكة سماح إبراهيم، إن تنافسية متاجر مراكز التسوق ومواقع التجارة الإلكترونية، حفزت بعض المنصات على تمديد عروض كانت أعلنت سابقاً عن انتهائها، ما أتاح للمستهلكين خيارات موسعة للتسوق، وعدم الاعتماد على المتاجر فقط.

تنشيط المبيعات

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في متجر ملابس جاهزة بمركز تسوق في دبي، وليد سعيد، إن أبرز ما يميز تخفيضات نهاية الموسم، أنها تمتد أياماً طويلة، وتختلف من متجر إلى آخر، ما يتيح للمتاجر تنشيط المبيعات بشكل أكبر، وتصريف موديلات الموسم السابق، كما يتيح للمستهلكين فرصة شراء هدايا العطلات الصيفية بأسعار منخفضة.

كما اعتبر مسؤول المبيعات في متجر ملابس جاهزة في دبي، جون باتريك، أن المنافسة بين متاجر التجزئة ومنصات التسوق الإلكتروني حول تخفيضات نهاية الموسم لا تؤثر سلباً في أي من الطرفين، مع كون أنماط التسوق لدى المستهلكين لاتزال مختلفة بين تفضيل الشراء من المواقع الإلكترونية، أو الشراء من المتاجر التقليدية.

بدوره، أكد مسؤول المبيعات في متجر أحذية وألبسة رياضية في دبي، أمجد فادي، أن عروض نهاية الموسم من المناسبات التي تنعكس إيجاباً على تنشيط المبيعات، لاسيما مع كونها تمتد فترات طويلة، مقارنة بأنماط التنزيلات الأخرى، إذ إن بعضها ينتهي في 30 يونيو الجاري، وبعضها الآخر يمتد إلى الشهر المقبل.

البحر: التنافسية مظهر إيجابي

قال خبير شؤون تجارة التجزئة ورئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إن ارتفاع التنافسية بشكل لافت حول عروض التخفيضات بين منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية يعد من ضمن أبرز المتغيرات التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا في قطاع تجارة التجزئة.

واعتبر ذلك من المظاهر الإيجابية، كونها تتيح للمستهلكين نسب تخفيضات أكبر، وخيارات أكثر تنوعاً، كما تنعكس على تنشيط مبيعات القطاع.

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