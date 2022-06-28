55% من المسافرين بالدولة يفضلون الاعتماد على تطبيقات رقمية في السفر

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت دراسة حديثة لشركة «سيسكو» الدولية للأنظمة والحلول التقنية عن تزايد اعتماد عدد كبير من المسافرين أخيرا بشكل أكثر توسعا على التطبيقات والخدمات الرقمية الذكية للتخطيط لرحلات سفرهم وحجزها وتنظيمها.

وكشفت الدراسة التي أطلقتها الشركة أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من بياناتها، إلى أن نسبة 55% من المشاركين في الوقت نفسه أنهم لا يعتزمون حمل أي تذاكر ورقية معهم في عطلتهم المقبلة، وبدلاً من ذلك سيعتمدون كلياً على تطبيقات شركات الطيران والسفر والمحفظة الرقمية والبريد الإلكتروني طوال مدة رحلتهم.



وأوضحت الشركة أن الدراسة شملت 4000 شخص من أسواق الإمارات والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واكتشفت بأن معظم الذين شملهم الاستطلاع أصبحوا يفضّلون الآن التجربة الرقمية عبر استخدام التطبيقات لمعظم احتياجات سفرهم. وأصبح يتم الآن توفير خدمات المساعدة أو تحسين كافة جوانب تجربة السفر تقريباً عبر استخدام الحلول الرقمية بدءاً من البحث إلى التخطيط للوجهات المحتملة وإدارة الحجوزات وشراء التذاكر وحتى تحديثات حالة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 بالإضافة إلى التحقق من توقعات الطقس واختيار ملابس العطلات.

وأشارت إلى أن نسبة 83% من سكان المنطقة يتطلعون لقضاء إجازتهم هذا العام، وتَبَيَّنَ أن التطبيقات والحلول الرقمية تلعب دور رئيسي في تجربة السفر لـ 71% من المشاركين في الدراسة، فيما سيستخدم المستهلكون وفقاً لنتائج البحث متوسط 25 خدمة وتطبيق رقمي مختلف لمساعدتهم في التخطيط والحجز والسفر لقضاء عطلتهم التالية.

وأظهرت الدراسة أن نسبة 80% من المشاركين بالدراسة يقولون بأنهم سيستخدمون التطبيقات لإثبات حالة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19. وكنتيجة لذلك يعد تأثير التطبيقات ذات الأداء الضعيف عقبة كبيرة بالنسبة للمسافرين.

وأشار نسبة 70% منهم أنّ إجازتهم ستتعطل إذا توقف تطبيق حجز الطيران أو القطار أو الفندق عن العمل. وقال 41% من المشاركين بالدراسة أن من المحتمل أن يفسد ذلك الرحلة بأكملها، وعند مواجهتهم للمشكلات مع أحد التطبيقات أثناء تخطيطهم للسفر، قال 37% أنهم سينتقلون فوراً إلى تطبيق بديل. بينما قال 6% فقط ممن شملتهم الدراسة أنهم سيتواصلون مع الشركة التي توفر تلك الخدمة الرقمية ذات الأداء السيء.

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