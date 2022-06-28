«مجموعة تيكوم» تستكمل طرحها العام الأولي وتجمع 1.7 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة تيكوم»، التابعة لـ«دبي القابضة»، وبعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر وانتهاء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي يوم 24 يونيو 2022، عن تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 2.67 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، في وقت نجحت فيه «تيكوم» في جمع 1.7 مليار درهم.

طلب قوي

وأكدت «مجموعة تيكوم» في بيان أن الطرح العالمي استقطب طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة، واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجّل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي. ونتيجة لهذا الطلب القوي والاستثنائي، فقد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ونجحت «تيكوم» من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم.

قدرات الشركةوقال رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم (ابتداءً من يوم الإدراج)، مالك آل مالك، إن الطلب الاستثنائي على الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ«مجموعة تيكوم» من المستثمرين المحليين والدوليين، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق حالياً، يشكل دليلاً على متانة أسس الشركة، وإمكاناتها وقدرتها على مواصلة التوسع والنمو.

وأضاف: «جاءت مستويات الإقبال القوية من جانب مختلف شرائح المستثمرين مدفوعةً بتفاؤلهم باقتصاد دبي وآفاق نموه الواعدة، وثقتهم الراسخة بقوة الأسواق المالية في الإمارة، فخورون بهذا النجاح التاريخي، لاسيما تسجيلنا مستويات تغطية هي الأعلى على الإطلاق من شريحة المستثمرين الأفراد في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي، وهو انعكاس واضح لثقة هذه الشريحة المهمة بمجموعة تيكوم كخيار استثماري ممتاز، ودليل قوي أيضاً على مكانة الشركة كمحرك استراتيجي ومسهم بارز في بناء قطاعات المعرفة في دبي».

القيمة السوقية

وكما أُعلن سابقاً، فقد اشتمل الطرح العالمي على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «مجموعة تيكوم».

ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الطرح في سوق دبي المالي يوم الخامس من يوليو 2022 أو في حدود ذلك التاريخ.

وعند اكتمال الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للشركة 13.4 مليار درهم، وستحتفظ «دي أتش أي أم»، بحصة أغلبية تبلغ 86.5% في الشركة، أو 87.5% مجتمعةً مع «دي أتش أي أم منطقة حرة».

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «تيكوم» في السوق خلال التاريخ المذكور تحت الرمز (TECOM) والرقم الدولي الموحد للورقة المالية (ISIN AEE01081T004). وسيتم إشعار المستثمرين الذين اكتتبوا ضمن شريحة الأفراد في دولة الإمارات بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر رسائل نصية قصيرة بتاريخ 29 يونيو 2022.

تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 2.67 درهم للسهم الواحد.

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