238 % نمواً بأعداد المسافرين في «دبي الدولي» خلال مايو 2022

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2022، جاوز 22 مليوناً و858 ألف مسافر، مقابل نحو تسعة ملايين و90 ألف مسافر خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة نمو جاوزت 151%.

أعداد المسافرين

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجل مطار دبي الدولي أكثر من 4.97 ملايين مسافر خلال مايو الماضي وحده، في ثاني أعلى عدد تم تسجيله منذ جائحة «كوفيد-19»، مقابل نحو 1.47 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 238%.

كما بلغ عدد المسافرين خلال أبريل 2022 نحو 4.75 ملايين مسافر، وخلال مارس 5.28 ملايين مسافر، في ما جاوز عددهم خلال فبراير 2022 أربعة ملايين مسافر، وما يزيد على 3.7 ملايين في يناير 2022.

زيادة ربعية

وسجل مطار دبي الدولي ارتفاعاً قوياً في عدد المسافرين، إذ استقبل نحو 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر قوي على استعادة حركة الركاب والزخم الكبير في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مسجلاً حركة مسافرين قوية للربع الثاني على التوالي، الذي تجاوزت فيه حركة الركاب في مطار دبي الدولي مؤشر الـ10 ملايين مسافر.

الأول عالمياً

يُشار إلى أن مطار دبي الدولي حافظ على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، كما تصدر قائمة المطارات الأكبر من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية.

وسجل «دبي الدولي» معدلات نمو قوية في حركة الركاب خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع مؤسسة مطارات دبي إلى رفع توقعاتها لأعداد المسافرين خلال العام الجاري إلى 58.3 مليون مسافر.

كما توقعت المؤسسة أن يشهد المطار حركة قوية بالتزامن مع بدء الإجازات المدرسية وعطلة عيد الأضحى.

وبناءً على الأرقام المتوقعة، فقد عملت «مطارات دبي» على إنجاز مشروع تجديد المدرج الشمالي، وافتتاحه قبل ذروة السفر.

ويوفر مطار دبي الدولي رحلات إلى أكثر من 193 وجهة عالمية على مستوى 92 دولة من خلال أكثر من 73 شركة طيران دولية.

مطار دبي الدولي سجل 4.97 ملايين مسافر خلال مايو الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news