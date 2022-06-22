«فيرس إنوفيشين» تتخذ دبي مقراً إقليمياً لأعمالها

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت شركة «فيرس إنوفيشين» للأنظمة الرقمية، أمس، عن اتخاذ دبي مقراً إقليمياً لأعمالها للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الشريك المؤسس في الشركة، أومانج بيدي، إن القيمة السوقية للشركة تبلغ حالياً خمسة مليارات دولار، وتضم مستثمرين من مؤسسات دولية من أبرزهم: «غولدمان ساكس»، «غوغل»، و«فالكون إيدج كابيتول»، لافتاً إلى أن الشركة تستثمر في أسواق الدولة عبر تطبيقات المحتوى الرقمي المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي لإعلان إطلاق أعمالها، أن الشركة التي بدأت أعمالها في الهند، تستهدف خلال أول عامين من ممارسة أنشطتها في السوق الإماراتية عائدات تقدر بنحو 100 مليون دولار.

وأرجع اختيار دبي والإمارات عموماً للانطلاق نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى كون دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم، وتشهد مرحلة نمو متسارعة، مبيناً أن خطوة الشركة تأتي في إطار استراتيجيتها التوسعية العالمية، ولذلك سيكون من المهم العمل انطلاقاً من الإمارات إلى أسواق المنطقة. ولفت إلى أن تصدر دولة الإمارات عالمياً في نسب انتشار الإنترنت، ومستخدمي الهواتف الذكية، من العوامل التنافسية التي تمتاز بها الدولة، إضافة إلى تطور البنية التحتية التقنية في مجالات مختلفة، وتحفيز الدولة للابتكار واقتصاد المعرفة، وبما يدعم توسع الشركات التقنية إلى آفاق نمو عالمية.

وقال إن دولة الإمارات تمتاز أيضاً بنمو كبير في قطاع تطبيقات المحتويات الرقمية، ونمو سوق الإعلانات الرقمية.

وأشار إلى أن رؤية قيادة الإمارات إلى التطور التكنولوجي، من العوامل المحفزة للشركة للعمل في الأسواق المحلية، إضافة إلى مزايا التركيز على الابتكار وريادة الأعمال، وموقع الدولة الاستراتيجي عند ملتقى قارتَي أوروبا وآسيا، ما يجعل الوجود في دبي خطوة مثالية للمضي قدماً في إطار توسع الشركة دولياً.

وكشف أن الشركة تستهدف التوسع بشراكات استثمارية مختلفة في أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة.

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