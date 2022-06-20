«الأكياس متعددة الاستخدامات».. خيارات محدودة وأسعار مرتفعة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن أنواع أكياس التسوّق ذات الاستخدامات المتعددة في بعض منافذ البيع بأبوظبي محدودة للغاية، ومعظمها مرتفع الثمن، مطالبين ببدائل متعددة تراعي الأسعار وخامات الأكياس البلاستيكية التي تم حظر استخدامها اعتباراً من أول يونيو الجاري.

ورأى مسؤولان في منفذي بيع، أن التطبيق لايزال في بدايته، لافتين إلى أن بعض المستهلكين غير معتاد على الاحتفاظ بالأكياس لاستخدامها مجدداً في التسوق.

وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن الفترة المقبلة ستشهد تقييماً للتجربة، وطرح أنواع جديدة، للتعرف إلى إيجابياتها وسلبياتها، وكيفية تحسين تجربة المستهلك.

غياب الخيارات

وتفصيلاً، ذكرت المستهلكة آمنة علي، أن منافذ بيع تطرح أنواعاً محدودة لا تتعدى نوعين من أكياس التسوق الجديدة متعددة الاستخدامات، لافتة إلى أن منافذ البيع تطرح بدائل مرتفعة الثمن، مع غياب الخيارات المتعددة أمام المستهلكين.

وأوضحت أن معظم الأكياس المتوافرة إما صغيرة وتباع بـ2.5 درهم، أو كبيرة بـ11.50 درهماً على الأقل.

وطالبت بطرح بدائل متعددة تراعي الأسعار والخامات، حتى يتمكن المستهلك من الاختيار وفقاً لميزانيته وكمية ونوعية مشترياته.

من جهته، قال المستهلك عادل عبدالكريم إن الأكياس متعددة الاستخدامات التي تباع بنصف درهم قليلة وغير متوافرة في العديد من منافذ البيع، ما يدفع المستهلكين إلى شراء أكياس مرتفعة الثمن، لافتاً إلى أن المتسوق يحتاج بين ستة وثمانية أكياس صغيرة على الأقل.

واتفق على أن الخيارات الخاصة بالأكياس عموماً قليلة، ومرتفعة الثمن، إذ يراوح سعر معظمها بين 2.50 و13 درهماً للكيس، في وقت يحتاج فيه المستهلك بين أربعة وستة في المرة الواحدة أسبوعياً، ما يشكل عبئاً على المستهلكين.

ولفت إلى أن بعض منافذ البيع تركز على طرح أنواع مرتفعة الثمن فقط.

في السياق نفسه، رأى المستهلك أكرم الفقيه، أن الخيارات والبدائل محدودة للغاية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من منافذ البيع يطرح نوعين اثنين على الأكثر من الأكياس متعددة الاستخدامات.

وأوضح أن أسعار الأكياس تراوح بين 2.5 و13 درهماً، أما الأكياس التي يبلغ سعرها نصف درهم فهي غير متوافرة في العديد من منافذ البيع، فضلاً عن أنها صغيرة الحجم، ولا تصلح لإعادة الاستخدام.

أما المستهلكة ديمة نزيه، فقالت إن المستهلك، وفي حال اشترى العديد من السلع، فإنه يحتاج إلى خمسة أو سبعة أكياس في المتوسط، ما يشكل عبئاً عليه، مطالبة بتوفير خيارات كثيرة وأقل سعراً تناسب مختلف المستهلكين.

أنواع جديدة

من جانبه، قال مسؤول في منفذ بيع، محمد الأسعد، إن التطبيق لايزال في بدايته، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أنواع جديدة، وفقاً لاحتياجات المستهلكين بعد دراسة نتائج التطبيق في المرحلة الماضية.

وأضاف أن فترات ازدحام المتسوقين، لا سيما في عطلة نهاية الأسبوع تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين، ما يجعل بعض أنواع الأكياس تنفذ.

عادات المستهلكين

بدوره، اعتبر مسؤول في منفذ بيع آخر، حسن رزق، أن بعض المستهلكين غير معتاد على الاحتفاظ بالأكياس لاستخدامها مجدداً في التسوق، ما يضطرهم إلى شراء أكياس جديدة في كل مرة يتسوقون فيها.

وأكد أن اعتيادهم على التجربة الجديدة، واستخدام الأكياس السابقة مرة أخرى، سيخفف الأعباء عليهم تدريجياً، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم التجربة، للتعرف إلى إيجابياتها وسلبياتها، وكيفية تحسين تجربة المستهلك خلال الفترة المقبلة.

التطبيق لايزال في بدايته، وبعض المستهلكين غير معتاد على الاحتفاظ بالأكياس لاستخدامها مجدداً.

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