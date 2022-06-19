بدء تحميل الوقود في ثالثة محطات «براكة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء «شركة نواة للطاقة» التابعة لها تحميل حزم الوقود النووي في ثالثة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وفق كل المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية، وذلك بعد الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

كهرباء موثوقة

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، إنه «مع بدء تحميل الوقود النووي في ثالثة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بعد الحصول على رخصة التشغيل، فإننا نتطلع إلى انضمام المحطة الثالثة للمحطتين الأولى والثانية في إنتاج الكهرباء الموثوقة خلال الأشهر المقبلة».

وأضاف: «من خلال هذا الإنجاز الخاص بالمحطة الثالثة، نواصل تقديم حل عملي لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز جهود خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع دعم النمو الاقتصادي، والإسهام بشكل محوري في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050».

وتابع الحمادي: «تدعم محطات براكة حالياً جهود الدولة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة وتأمينها في ظل المستجدات التي يشهدها العالم، فضلاً عن توفيرها حلولاً فعالة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتوسيع نطاق عملية خفض البصمة الكربونية، تمهيداً لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».

وأضاف الحمادي: «تفاني فرق العمل التي تقودها الكفاءات الإماراتية كان له أثر كبير في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية أصبح في وقت قياسي نموذجاً يُحتذي من كل البرامج النووية السلمية على مستوى العالم».

مراجعات دقيقة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة نواة للطاقة»، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات «براكة»، المهندس علي الحمادي، إن الحصول على رخصة تشغيل المحطة الثالثة في «براكة» يأتي في إطار أكثر من 520 مراجعة دقيقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، 120 منها للمحطة الثالثة.

وتابع: «شملت هذه المراجعات جميع العمليات، لضمان التشغيل وفق المتطلبات الرقابية المحلية، في وقت يؤكد فيه إتمام كل المراجعات، على الخبرات التشغيلية المتميزة للفريق المختص لدينا، والمكون من كفاءات إماراتية مؤهلة وخبرات دولية، يعملون معاً، ويحققون تقدماً كبيراً تمثل في بدء المرحلة التشغيلية لمحطة جديدة في براكة».

الناصري: 24 مليار درهم عقوداً للشركات المحلية

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة براكة الأولى»، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تتولى مسؤولية تمثيل المصالح المالية والتجارية لمحطات براكة للطاقة النووية، ناصر الناصري، إن دعم القيادة لتطوير محطات «براكة» أسهم في امتلاك جميع الأدوات اللازمة لمواصلة إنجاز المحطات بطريقة آمنة وفعالة ومجدية تجارياً.

وأضاف الناصري: «فضلاً عن الإنجازات الاستثنائية التي تحققت خلال مسيرة تطويرها على المستويين الإنشائي والتشغيلي، تواصل محطات براكة القيام بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، ومن أبرز مظاهر هذا الدعم منح الشركات المحلية عقوداً تزيد قيمتها على 24 مليار درهم، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف المجزية لمواطني الدولة على مدى الأعوام الـ60 المقبلة».

وتابع: «مع انضمام المحطة الثالثة للمحطتين الأولى والثانية في المرحلة التشغيلية، فإن العائدات المالية والاقتصادية للمحطات، ستواصل دعم الشركات لتمكينها من الحصول على شهادة الطاقة الخضراء، والاستفادة من التمويلات الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة التي ستصل قيمتها إلى 54 تريليون دولار».

كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية

ستضيف المحطة الثالثة في «براكة»، عند تشغيلها على نحو تجاري خلال الأشهر المقبلة، 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات، أسوة بالمحطتين الأولى والثانية، ما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهدافها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

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