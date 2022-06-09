«مجموعة تيكوم» تعلن نية الإدراج في سوق دبي المالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة تيكوم، التابعة لـ«دبي القابضة»، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي، وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي.

وأفاد بيان بأن المجموعة تمتلك وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية بإمارة دبي، وتُعد مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة.

سمات الطرح

وتتمثل أبرز سمات الطرح العالمي للأسهم، بإتاحة 625 مليون سهم عاديّ للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «مجموعة تيكوم». وتتوقع المجموعة توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 800 مليون درهم على مدار السنوات الثلاث المقبلة (حتى أكتوبر 2025).

ووفقاً للبيان، فإن من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المعفى في 16 يونيو 2022، وأن تنتهي بتاريخ 24 يونيو 2022، وأن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات في 16 يونيو 2022، وأن تنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022، فيما يتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في الخامس من يوليو 2022.

المساهم البائع

وأوضح البيان أن «دي أتش أي أم» (المساهم البائع)، والمشار إليها أيضاً باسم «دبي القابضة لإدارة الأصول» أو «دي أتش أي أم» تحتفظ بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، بعد الحصول على موافقة «هيئة الأوراق المالية والسلع» في دولة الإمارات، فيما تعتبر «دي أتش أي أم» مساهم الأغلبية في «مجموعة تيكوم»، بينما تُعد «دبي القابضة» الشركة الأم.

إلى ذلك، أصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، تصريحات تؤكد، بحسب رأيهما، توافق الطرح العالمي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

دور المجموعة

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم (ابتداءً من يوم الإدراج)، مالك آل مالك: «دأبت قيادتنا على تحديد أهداف وتطلّعات جديدة للدفع قُدماً بمسيرة التميز والابتكار في قطاع الأعمال، وترسيخ تنافسية الاقتصاد، ما عزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة مُفضّلة تستقطب المواهب من أنحاء العالم».

وأضاف: «على مدى أكثر من عقديْن، أسهمت (مجموعة تيكوم)، بشكل كبير، في تحقيق تلك التطلعات الطموحة، وأسهمت بدور بارز في بناء اقتصاد المعرفة في الدولة من خلال استقطاب الشركات العالمية وأفضل المواهب المتميزة في ستة قطاعات استراتيجية، إلى جانب تعزيز سهولة مزاولة الأعمال في الإمارة. ونجحت الشركة في توفير بيئة أعمال متكاملة وحيوية تمكِّن المتعاملين الحاليين والمُحتملين من تحقيق النمو والنجاح وبلوغ طموحاتهم، وفي الوقت ذاته تواكب تطورات القطاعات العالمية وأهم التوجهات المستقبلية لأماكن العمل».

وتابع آل مالك: «نتطلع من خلال إدراج (مجموعة تيكوم) في سوق دبي المالي، إلى توسيع نطاق مساهمتنا في دعم السوق المالي في الإمارة، وتعزيز جهودنا الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية المستهدفة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للشركات والمواهب. ويشكل الطرح العام الأولي فرصة فريدة للمستثمرين الراغبين بتملك أسهم في شركة رائدة لديها كل المقومات والقدرات اللازمة لمواصلة مسيرة نجاحها وازدهارها في قطاعات حيوية فيها فرص واعدة».

محرّك استراتيجي

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «حَرصْنا في المجموعة على مواصلة دورنا محركاً استراتيجياً لقطاع الأعمال في دبي من خلال تطوير 10 مجمعات أعمال متخصّصة وحيوية ذات مستوى عالمي. وتمكنّا من الوصول إلى مكانة ريادية ومتميزة من خلال التزامنا بمواكبة التحوّل الرقمي، وضمان رحلة سهلة وانسيابية لعملائنا، عبر تقديم أحدث الحلول المبتكرة لأكثر من 7800 متعامل، وما يزيد على 100 ألف موظف ومتخصص من المواهب وروّاد الأعمال».

وأضاف بالهول: «حافظت المجموعة على مكانتها المتميزة في طليعة مشهد الابتكار، وخلال الفترة من 2021 وانتهاءً بالربع الأول من عام 2022، حقّقت الشركة إنجازات مهمة، كان أبرزها افتتاح مقرات إقليمية لشركات عالمية كبرى، ومبانٍ مخصصة لجامعات ومؤسسات أكاديمية بارزة، ومراكز للبحث والتطوير. ويشكل سجلنا المتميز شهادةً واضحة على الثقة العالية في إمكانات الشركة، كما يعكس الدور الريادي لإمارة دبي، وجهة مفضلة للشركات الطموحة الباحثة عن فرص جديدة».

واختتم بالهول قائلاً: «يمثل الطرح العام الأولي بداية فصل جديد في مسيرة نمو (مجموعة تيكوم)، ونحن عازمون على مواصلة دورنا الحيوي في دعم تطوير منظومات الأعمال والقطاعات الاستراتيجية في دبي، بالتوازي مع تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من التكامل عبر هذه المنظومات، وتحفيز الفرص الجديدة في فئات القطاعات عالية النمو في دبي».

أهم مزايا الاستثمار في «مجموعة تيكوم»

رسّخت «مجموعة تيكوم» مكانتها في مجال مجمعات الأعمال الحيوي في دبي، وتتمتع بموقع يؤهلها للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، إضافة إلى تعافي سوق العقارات التجارية في الإمارة.

كما تمتلك المجموعة وتشغّل محفظة أصول عقارية متميزة ذات جودة ومرونة عالية، في مواقع استراتيجية مهمة في إمارة دبي، وتوفّر بيئات عمل تنافسية تركز على سهولة مزاولة الأعمال، ضمن أُطر تنظيمية جاذبة ومدعومة بخدمات ذات قيمة مضافة.

وتتميز المجموعة بقاعدة متنامية ومتنوعة من أهم الشركات العالمية والإقليمية، وتجمعها بها علاقات استراتيجية طويلة الأجل، مع وضع مالي جذاب، وميزانية عمومية مدعومة بمحفظة قوية تدرّ عائدات وتدفقات نقدية مستقرة وعالية الجودة.

مديرو السجل ومتلقو الاكتتاب

عُيّنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«مورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي إل سي»، و«يو بي أس إيه جي فرع لندن»، منسقين عالميين مشتركين، ومديري السجل المشتركين.

كما عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني، كبنك تلقّي الاكتتاب الرئيس، إضافة إلى كلٍّ من مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك دبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، كبنوك تلقّي الاكتتاب.

شرائح المكتتبين

سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين (حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات)، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات.

كما سيكون متاحاً للمستثمرين المحترفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، وباستثناء الولايات المتحدة الأميركية، كجزء من اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المُعفى.

ويحق لـ«جهاز الإمارات للاستثمار» الاكتتاب في ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح العالمي، ويجب تخصيص نسبة الأسهم المطروحة لجهاز الإمارات للاستثمار بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص لأيٍّ من شرائح المكتتبين في الطرح العالمي.

بدء فترة الاكتتاب

من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 16 يونيو 2022، وتنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 16 يونيو 2022، وتنتهي بتاريخ 24 يونيو 2022.

ويتوقع حالياً إتمام عملية الطرح العالمي وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في يوليو 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

وستخضع الأسهم التي يملكها «المساهم البائع»، بعد انتهاء عملية الطرح العالمي إلى «فترة حظر» تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم، وانتهاءً بمرور 180 يوماً على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروط وأحكام محددة.

كوشال: المجموعة جاهزة لمرحلة جديدة وواعدة

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى «دبي القابضة»، أميت كوشال: «استطاعت (مجموعة تيكوم)، كونها الذراع الرئيسة للتطوير التجاري وتأجير العقارات التابع لـ(دبي القابضة)، الإسهام في تمكيننا من أداء دور رئيس في تنويع اقتصاد إمارة دبي، ودفع عجلة نمو وتأسيس الأعمال وتشجيع الابتكار».

وأضاف: «حرصنا على دعم (مجموعة تيكوم) لتصبح مطوّراً ناجحاً ورائداً لمنظومات الأعمال المتكاملة والمبتكرة، والشريك المفضل لكل من الشركات متعدّدة الجنسيات وروّاد الأعمال في المنطقة». وتابع كوشال: «نؤمن بجهوزية (مجموعة تيكوم) لبدء مرحلة جديدة وواعدة كشركة عامة مدرجة في السوق المالي. وسنظل، من خلال احتفاظنا بحصة الأغلبية في الشركة، ملتزمين تماماً بالعمل مع المساهمين الجدد لدعم تطلعات الشركة للتوسع والنمو، وترسيخ دورها المحوري كمحرّك أساسي لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دبي والمنطقة عموماً».

• «تيكوم» محرّك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي، عبر تطوير 10 مجمعات أعمال متخصّصة وحيوية ذات مستوى عالمي.

• فترة اكتتاب الأفراد بدولة الإمارات تبدأ في 16 يونيو وتنتهي بتاريــــخ 23 يونيـــو 2022.

سياسة توزيع الأرباح وتوقعات الشركة

تهدف «مجموعة تيكوم» إلى المحافظة على سياسة توزيع أرباح بما يتوافق مع توقعات الشركة لتحقيق تدفقات نقدية كبيرة، وإمكاناتها المتوقعة لتحقيق الأرباح على المدى الطويل، مع السماح للمجموعة بالاحتفاظ برأسمال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة، ومواصلة الاستثمار لتحقيق نمو طويل الأجل.

وتخضع سياسة توزيعات الأرباح، في جميع الأوقات، لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة.

وتعتزم المجموعة اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية لتوزيع أرباحٍ نقدية بعد اكتمال الطرح العالمي، حيث ستُصرف هذه التوزيعات في شهرَي أكتوبر وأبريل من كل عام.

وتتوقع توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 800 مليون درهم على مدار السنوات الثلاث المقبلة (حتى أكتوبر 2025).

كما تتوقع صرف الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح المرحلية بقيمة 200 مليون درهم في أكتوبر 2022، والدفعة الثانية من توزيعات الأرباح المرحلية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2023، لتبلغ القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح 400 مليون درهم، وذلك مرتبط بأداء الشركة في النصف الثاني من عام 2022.

وبعد ذلك، فإن من المتوقع توزيع الأرباح المرحلية نصف السنوية المقررة البالغة 400 مليون درهم عن كل فترة مرحلية، في أبريل وأكتوبر من كل عام، طوال الفترة المتبقية من سياسة توزيعات الأرباح.

625 مليون سهم

يشتمل الطرح العالمي على إتاحة 625 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «مجموعة تيكوم».

وتُعد جميع هذه الأسهم حصصاً حالية مملوكة لـ«المساهم البائع»، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح العالمي.

ويحتفظ «المساهم البائع» بالحق في تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

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