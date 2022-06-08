«المركزي» يقيّم ويراجع عمل 68 بنكاً وشركة تأمين وصرافة في 2021

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

كشف المصرف المركزي أنه اتخذ إجراءات بحق 68 بنكاً وشركات تأمين وصرافة على مدار العام الماضي، وذلك ضمن متابعة «دائرة الرقابة» لامتثال المؤسسات المالية وشركات التأمين لضوابطه وتعليماته.

وأوضح في تقريره السنوي الصادر أمس، أنه راجع وقيّم عمل 32 بنكاً، منها 11 بنكاً تم إرسال خطاب تحذير لها بضرورة عمل تقييم ذاتي للتحقق من الالتزام بضوابط المصرف المركزي، فيما تنوعت الإجراءات التي تم اتخاذها بحق البنوك المتبقية بين مراقبة عن كثب لمدة 12 شهراً، أو طلب تقييم ذاتي دوري.

وأضاف أنه راجع أداء 24 شركة صرافة، وطلب منها الالتزام بإطار العمل الإرشادي الصادر عن المصرف، فيما تم وضع بقية الشركات تحت المتابعة عبر الزيارات التفتيشية.

وذكر أن هناك إجراءات تم اتخاذها بحق 12 شركة تأمين، تضمنت ضرورة عمل تقييم ذاتي لتدفقات الـ«كاش» لديها، بجانب المراجعة الدورية من قبل أحد موظفي المصرف في الشؤون القانونية.

وقال مساعد المحافظ للرقابة على المؤسسات المصرفية وشركات التأمين، أحمد القمزي، في كلمة له ضمن التقرير، إن الإشراف والرقابة على المخاطر تسمح للمصرف المركزي بفحص وتفتيش المجموعات المصرفية على أساس موحد.

وأشار إلى وجود حوار لوضع تنظيم جديد في الرقابة أكثر مرونة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

وبين القمزي أن المصرف المركزي واصل خلال 2021 عمله الرقابي بقوة على المؤسسات المالية وشركات التأمين وفق الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، لافتاً إلى أنه يقيّم أي مؤسسة مالية في دولة الإمارات على أساس موحد، للتأكد من امتثالها لتعليمات وضوابط المصرف.

• المصرف المركزي راجع وقيّم عمل 32 بنكاً في 2021.

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