«دوكاب» تطلق برنامجاً صناعياً.. و«حديد الإمارات أركان» تقدم منحاً للمواطنين في «علم المعادن»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصل الشركات الإماراتية دعمها الشباب الإماراتي، عبر مجموعة مبادرات تسهم في تمكينهم بالمهارات اللازمة في مختلف القطاعات، والقطاع الصناعي تحديداً، وإعداد كوادر وقيادات مؤهلة للارتقاء بأداء القطاع الصناعي في المستقبل.

وأعلنت «مجموعة دوكاب»، إحدى أكبر شركات التصنيع في دولة الإمارات، إطلاق برنامج التدريب الصيفي الذي يستهدف الطلبة والطالبات بعمر 16 عاماً وأكثر، ويسعى إلى تعزيز معارفهم وقدراتهم في مجالات عدة مثل الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، في وقت أبرمت فيه «مجموعة حديد الإمارات أركان»، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، تقدم بموجبها المجموعة منحاً دراسية لـ20 طالباً إماراتياً لدراسة الهندسة الميكانيكية في «علم المعادن».

«مجموعة دوكاب»

وتفصيلاً، أطلقت «مجموعة دوكاب»، أمس، برنامج التدريب الصيفي للطلبة والطالبات الإماراتيين، مجدداً، بعد جائحة «كوفيد-19»، بهدف صقل مهارات قادة الغد في القطاع الصناعي، وتمكينهم بالمهارات اللازمة للارتقاء بالعمليات الصناعية في دولة الإمارات، لتقديم تجربة عملية تصقل مهارات الطلاب، وتؤهلهم لقيادة مستقبل القطاع، وذلك في إطار جهودها الرامية للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في مسيرة نماء وازدهار القطاع.

ويستهدف البرنامج الطلبة والطالبات بعمر 16 عاماً وأكثر، ويسعى إلى تعزيز معارفهم وقدراتهم في مجالات عدة، مثل: الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسلامة، والموارد البشرية، من خلال منحهم فرص العمل في أقسام العمليات التشغيلية والأقسام الإدارية التابعة للمجموعة.

فرص وظيفية

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «دوكاب»، منى محمد فكري: «نحرص في (دوكاب) على توفير الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي، ونبذل كل جهد ممكن لمد شباب وشابات دولة الإمارات بكل سبل الدعم الممكنة، لتكريس دورهم البناء في مستقبل الدولة». وأضافت: «نقدم في هذا الإطار برامج التدريب وصقل المهارات، سعياً لاستقطابهم للعمل في القطاع الصناعي، وتمكينهم من وضع بصمتهم المهمة لترسيخ ريادة دولتنا على مستوى العالم».

وتابعت: «تتولى الكفاءات الوطنية الشابة حالياً نحو 60% من المناصب التنفيذية في المجموعة، وذلك بفضل عدد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها (دوكاب)، بهدف زيادة نسبة المواطنين في القطاع الصناعي، وحققت على إثرها رقماً قياسياً في توطين القطاع وتوظيف العديد من المهارات الوطنية في مختلف أقسامها».

ودعت «دوكاب» شباب وشابات الدولة، للالتحاق ببرنامجها، واغتنام ما يقدمه من آفاق مهنية رحبة وفرص تنموية ثمينة، تضعهم على مشارف مستقبل صناعي حافل بالإنجاز والتفوق، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين بالمشاركة في البرنامج، إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني nadeya.mohammad@ducab.com.

«حديد الإمارات أركان»

إلى ذلك، أبرمت «مجموعة حديد الإمارات أركان»، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، لإنشاء أول مختبر للمعادن متخصص بصناعة الحديد في دولة الإمارات، ومجهز بأحدث المعدات والأدوات.

منح دراسية

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة حديد الإمارات أركان»، المهندس سعيد غمران الرميثي، ونائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية، البروفيسور توماس هوستيتلر، تقدم المجموعة منحاً دراسية لـ20 طالباً إماراتياً لدراسة الهندسة الميكانيكية في «علم المعادن» طوال فترة دراستهم في الجامعة التي تمتد أربعة أعوام، فضلاً عن منح أعضاء هيئة التدريس وطلاب الهندسة في جامعة أبوظبي إمكانية الدخول إلى مرافق الشركة ومصانعها، للتعرف إلى المعدات والآلات المستخدمة خلال مراحل صناعة الصلب.

علم المعادن

وقال الرميثي: «تمثل هذه الاتفاقية المهمة مع جامعة أبوظبي استمراراً للشراكة المثمرة مع هذا الصرح الأكاديمي الكبير، عقب النجاح الذي حققناه بإضافة (علم المعادن) كجزء من درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بالجامعة خلال العام 2020، إضافة إلى التعاون المستمر في مجال البحوث العلمية، وتوفير برامج التدريب العملي للطلبة في مقر الشركة في أبوظبي».

وأضاف: «نعلن اليوم شراكتنا لإنشاء مختبر علم المعادن المجهز على أعلى مستوى لخدمة الطلاب والباحثين من كلا الجانبين، وتوفير المنح الدراسية لمجموعة جديدة من طلاب الجامعة، في إطار حرصنا على أن نكون مثالاً يُحتذى في تحقيق التكامل بين الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية، بما يضمن ضخ دماء جديدة، وإعداد كوادر وقيادات مؤهلة للارتقاء بأداء القطاع الصناعي في المستقبل، دعماً للخطط الوطنية الرامية لتنويع بنية الاقتصاد».

خريجون مبتكرون

من جانبه، قال مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور وقار أحمد: «سيدعم إنشاء أول مختبر للمعادن متخصص بصناعة الحديد في دولة الإمارات بجامعة أبوظبي، رسالتنا في تأهيل خريجين مبتكرين على أتم الاستعداد للالتحاق بسوق العمل، حيث يدعم هذا المختبر بالدرجة الأولى برنامج الهندسة الميكانيكية – هندسة علم المعادن المعتمد دولياً، الذي تم تطويره بالتعاون مع المجموعة».

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