«مبادلة» و«إي كيو تي» تستحوذان على شركة عالمية لحلول نقل الأدوية الحساسة

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وصندوق «إي كيو تي إكس» (إي كيو تي برايفت إيكويتي)، استحواذهما على شركة «إينفايروتينر»، المزود العالمي لحلول سلسلة النقل للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحسّاسة لدرجات الحرارة، والمملوكة لـ«سينفين آند نوفو هولدينجز»، وتبلغ قيمة الشركة نحو 2.8 مليار يورو.

وتعمل «إينفايروتينر» على توسيع نطاق الحصول على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية واللقاحات، من خلال حلول سلسلة التبريد الآمنة والموثوقة والفعالة، والتي تعد واحدة من أكثر خدمات التوريد ملاءمة من الناحية المناخية، في هذا القطاع.



تسريع التوسع

وتسعى كل من مبادلة و«إي كيو تي برايفت إيكويتي» إلى دعم وتعزيز نمو «إينفايروتينر» في المرحلة المقبلة، من خلال تسريع عملية التوسع في أعمال الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستمرار النمو المستقر في أسواقها الأساسية الأخرى، من خلال الاستفادة من نهج «إي كيو تي برايفت إيكويتي» على مستوى المجتمعات المحلية، وشبكة مبادلة العالمية.



توصيل آمن

وقالت رئيس وحدة علوم الحياة في «مبادلة»، كاميلا ماكابيلي لانغيل، إن «إينفايروتينر» تلعب دوراً مهماً للغاية في النظام الحيوي للرعاية الصحية، من خلال ضمان توصيل الأدوية بشكل موثوق وآمن من شركات الأدوية إلى المستشفيات والعيادات، ومنها إلى المرضى.

وأضافت: «سيعزز الحضور العالمي لكل من (مبادلة) و(إي كيو تي) مكانة ودور (إينفايروتينر) كمزود عالمي في مجال نقل الأدوية والمستحضرات الدوائية المتحكم في درجة حرارتها، وستواصل الشركة باعتبارها رائدة في السوق، تفوقها في مجال التطورات والابتكارات في هذا القطاع من خلال عملية البحث والتطوير المستقبلي».



إمكانات النمو

من جانبه، قال الشريك في الفريق الاستشاري لشركة «إي كيو تي برايفت إيكويتي»، علي فرحاني: «تعد (إينفايروتينر) شركة عالمية تتمتع بمزايا كبيرة على نطاق واسع، وعمليات فائقة وأداء رائد في هذا القطاع، كما تعمل الشركة بشكل أساسي على تمكين عملية الوصول للأدوية والمستحضرات الدوائية المنقذة للحياة، وتقدم حلولاً مستدامة تتسم بمستويات انبعاثات منخفضة لثاني أكسيد الكربون مقارنة بالحلول التقليدية، ونرى أن الشركة تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، ونتطلع مع شركائنا في (مبادلة)، إلى الشراكة والتعاون مع فريق الإدارة الحالي، لإطلاق العنان لإمكانات الشركة وقدراتها».



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