«دبي للاقتصاد الرقمي» تلتقي 20 شركة ناشئة رقمية في أثيوبيا وكينيا

المصدر: دبي ــ وام

دشنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، أولى مبادراتها لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية إلى إمارة دبي، مطلقةً سلسلةً من الجولات الترويجية في الأسواق العالمية بدأتها بجولة في أثيوبيا وكينيا، وعقد لقاءات واجتماعات مع 20 شركة ناشئة أفريقية رقمية ذات نمو سريع.

وكان مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي اعتمد في بداية العام الجاري استراتيجيته للمرحلة المقبلة (2022-2024)، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية وتطوير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، حيث تأتي الجولة الترويجية ضمن خطة متكاملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.



اجتماعات ولقاءات

وعقد مدير تسريع الاقتصاد الرقمي في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، فيصل الشحي، اجتماعات ولقاءات خلال الفعاليات التي أجريت في أديس أبابا ونيروبي مع أكثر من 60 مشاركاً، وقدم عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، والفرص المتاحة للشركات الناشئة الرقمية، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، وسلط الضوء على أهمية دبي، كبوابة لانطلاق الشركات الناشئة إلى العالمية.



شركات ناشئة

وتنوعت مجالات عمل الشركات الناشئة الأفريقية ذات النمو السريع التي التقتها الغرفة، لتشمل: التقنية المالية، وتقنيات الرعاية الصحية، والتنقل، والتكنولوجيا الزراعية، إضافة إلى التجارة الإلكترونية، وهي قطاعات تركز دبي على استقطابها ضمن جهودها لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.



كما تنوعت استفسارات الشركات التقنية الأفريقية بما يتعلق ببيئة الأعمال في دبي، حيث أبدوا اهتمامهم بنقل عملياتهم إلى دبي، وجمع تمويل للتوسع في الأسواق العالمية، والتمتع بشبكة علاقات دبي المتشعبة مع العديد من الأسواق الخارجية.

وقدمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كل المعلومات والتسهيلات وأبدت استعدادها لمتابعة النقاش، ومساعدة هذه الشركات على نقل عملياتها إلى دبي.



مبادرة جديدة

من جهته، قال المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خالد الجروان الشامسي، إن الجولة الترويجية تعتبر إحدى المبادرات الجديدة التي تم اعتمادها، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن الجولات الترويجية ستستهدف أسواقاً أخرى على مدار الأشهر المقبلة للتعريف بدبي، ومزاياها التنافسية للشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع.

ولفت الجروان إلى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية يندرج ضمن أهداف هذه الجولات الترويجية، خصوصاً أن استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تركز على استقطاب نحو 300 شركة ناشئة رقمية ذات نمو سريع خلال عامين.

وأشاد بنتائج الجولة الترويجية الأفريقية، معتبراً أن الانطباعات التي خرجت بها الغرفة خلال الجولة الترويجية الأولى إيجابية، وسيتم البناء عليها لتحقيق أهداف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للفترة المقبلة.

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