بقيمة 3.25 مليارات دولار.. إدراج إصدارين من صكوك حكومة إندونيسيا في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

رحبت بورصة ناسداك دبي، بإدراج شريحتين من الصكوك الصادرة عن حكومة إندونيسيا بقيمة إجمالية قدرها 3.25 مليارات دولار.

وتشمل الشريحتان إصداراً بقيمة 1.75 مليار دولار يستحق بعد خمس سنوات بعائد 4.40%، وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار يستحق بعد 10سنوات بعائد 4.70%.

وقد رفع الإدراجان الجديدان إجمالي قيمة الصكوك المُدرجة من قِبل حكومة إندونيسيا في «ناسداك دبي» إلى 22 مليار دولار، ما يجعلها أحد أكبر مٌصدري الصكوك في البورصة.

وتُعزز هذه الصكوك، مكانة دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي حالياً 80.9 مليار دولار.

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