رصيد بملايين عُملة «تيثر».. أحدث طرق اختراق الهواتف والأرصدة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

تلقى مقيمون رسائل نصية مجهولة المصدر تتضمن «اسم مستخدم» و«كلمة سر»، وإشارة إلى وجود رصيد بالملايين بعملة «تيثر» ويرمز لها «USDT» المستقرة التي يتم التعامل بها على المنصات الرقمية، ويمكن عن طريقها شراء مختلف العملات المشفرة.

ووفقاً لمن تلقوا هذه الرسالة، فإنها تطلب منهم استخدام البيانات المرسلة، وإنشاء حساب على موقع تم إرساله.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «عند الدخول إلى الموقع المرسل، وإنشاء حساب عن طريق (اسم المستخدم)، و(كلمة السر) المرسلتين، فإنه يتم اختراق الهاتف أو الكمبيوتر المستخدم، وسرقة جميع البيانات، بما فيها أية بيانات مصرفية، أو محافظ استثمار في العملات الرقمية».

طريقة للاختراق

من جهته، قال الخبير في الاستثمار المالي، عبدالله علي، إن مثل هذه الرسائل يعد أحدث طرق اختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكذلك أرصدة المحافظ الاستثمارية سواء في العملات الرقمية أو غيرها.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الرسائل تأتي من مصدر مجهول لا يحمل «كود» أو مفتاح اتصالات أي دولة معروفاً، ويتضمن عادة موقعاً مجهولاً، إلا أن من يدقق في الموقع، أو يضعه على منصات البحث، يكتشف وجود مئات الشكاوى والتحذيرات من أشخاص تعرضوا لعمليات احتيال حال استخدامه، فضلاً عن اختراق أجهزتهم.

وحذر الخبير المالي من التجاوب مع هذه الرسائل، بإنشاء حساب باستخدام الأكواد المرسلة، سواء «اسم المستخدم» أو «كلمة سر»، نظراً لأن ذلك يفتح أمام المخترقين جميع البيانات على الهاتف أو الكمبيوتر أو أية أجهزة لوحية يتم استخدامها لتلك الغاية.

تطور الاحتيال

وتابع: «يطور المخترقون طريقة عملهم كلما تطورت التكنولوجيا، لذا، لا عجب أن يلجأ هؤلاء إلى العهد الجديد من الإنترنت المعروف بـ(بلوك تشين)، والـ(ويب 3)، لإرسال رسائل مجهولة، وكذلك اختراق المحافظ المشفرة».

وشدد على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع أي رسائل مجهولة، لأن ذلك يكلف الكثير حالياً، خصوصاً من لديهم أصول رقمية، أو استثمارات في العملات المشفرة، أو الرموز غير القابلة للاسترداد «إن إف تي».

وأشار إلى أن لدى سوق العملات الرقمية، العديد من المستثمرين بالمنطقة العربية ودول الخليج، ومن الطبيعي أن يحاول المخترقون الوصول إليهم، كما بقية المستثمرين حول العالم، لذا يجب أحذ الحيطة والحذر جدياً من هذه الممارسات.

عملة تيثر

يُذكر أن «تيثر» ويرمز لها «USDT» هي عملة رقمية تساوي دائماً (1) دولار أميركي، ولهذا تختلف عن بقية العملات الرقمية، ما يجعلها «عملة مستقرة»، ولذلك، بادر المخترقون إلى استخدامها للإيقاع بالضحايا.

وتُعد عملة «تيثر» من أفضل العملات المستقرة الآن في بورصات العملات الرقمية المشفرة، حيث كانت عملية ربط التيثر بالدولار خطوة جيدة لتوفير فرص استثمارية حول عملة التيثر، فثبات قيمة وحدتها عند (1) دولار جعلها في منطقة آمنة، وبعيدة عن مخاطر حركات الهبوط والصعود المتكررة في الأسواق المالية، وإمكانية إعادة البيع والشراء والتداول بين العملات الرقمية أو الورقية الأخرى في أوقات الاستقرار، وتحقيق مكاسب، أو تجنب مخاطر الخسارة.

عبدالله علي:

• «التعامل مع أي رسائل مجهولة، يكلف الكثير، خصوصاً ممن لديهم أصول رقمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news