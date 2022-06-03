«دناتا» تستثمر 367 مليون درهم في العمليات الخضراء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، أنها ستستثمر 100 مليون دولار (367 مليون درهم) في عمليات صديقة للبيئة خلال العامين المقبلين، لتعزيز الكفاءة البيئية عبر شبكتها العالمية. وأفادت في بيان بأن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والمعدات وتحسين العمليات، ستدعم جهود الشركة لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2024، وبنسبة 50% بحلول عام 2030.

واستثمرت «دناتا» في السنوات القليلة الماضية في التقنيات المتقدمة لتحسين الموارد وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر مرافقها، وركبت لوازم الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية ووحدات استرداد الحرارة، وشحن المركبات الكهربائية في مرافقها بالمملكة المتحدة وسنغافورة وأيرلندا.

وأكدت «دناتا» أن الخيارات الخضراء تشكل اعتبارات رئيسة في تخطيط أسطولها، إذ زادت استثماراتها في معدات الدعم الأرضي، والرافعات الشوكية، كما جددت المعدات العاملة بتقنيات حديثة لتقليل الانبعاثات.

وأصبحت «دناتا» نتيجةً لذلك أول مقدم خدمات مناولة أرضية يكمل بنجاح عمليات خضراء لخدمة الطائرات بمعدات لا تُصدر انبعاثات في دولة الإمارات والولايات المتحدة.

واستثمرت «دناتا لخدمات التموين» في تحسين العمليات لتقليل أثرها البيئي، واتخذت مبادرات عبر جميع أقسامها للحد من استهلاك المياه وإعادة تدوير المواد، مثل الورق والبلاستيك والكرتون والخشب والزجاج والمعدن وزيوت الطهي والزيوت المعدنية. وأعلنت الشركة التزامها هذا العام بتقليل نفاياتها بنسبة 20% بحلول عام 2024.

بدورها، استثمرت «مجموعة دناتا للسفريات» بالمملكة المتحدة في التقنيات الخضراء واعتمدت ممارسات جديدة لتحسين الكفاءة البيئية، إذ أوقفت الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وخفضت استهلاك الورق بمقدار أربعة ملايين صفحة سنوياً، ونفذت سياسة «صفر إلى مكب النفايات». كما استبدلت 80% من أسطولها بسيارات كهربائية أو هجينة بهدف تشغيل أسطول صديق للبيئة بالكامل بحلول 2024.

ولفتت «دناتا» إلى أنها تشرك موظفيها من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى تعاونها في مايو الماضي مع المئات من موظفيها حول العالم الذين شاركوا في مبادرة «دناتا تنظف العالم»، ونظف متطوعوها الشواطئ والأنهار والقنوات والحدائق العامة في عشرات الدول.

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