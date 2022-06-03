حماية حقوق المؤلفين في المجال الفني والموسيقي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات، بهدف تطوير آليات جديدة لتعزيز منظومة حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في قطاع الصناعات الإبداعية، خصوصاً في المجال الفني والموسيقي في دولة الإمارات، وتشجيع شركات التسجيلات الصوتية على الاستثمار، وتوسيع أعمالها في أسواق الدولة.

وتهدف المذكرة إلى دعم جذب استثمارات الشركات العاملة في القطاعات الإبداعية والموسيقية والفنية إلى دولة الإمارات، وتعزيز بيئة ومناخ العمل لها من خلال تدشين أول إدارة جماعية مشتركة من فرق عمل الوزارة والاتحاد، لتتولى مهام الحفاظ على حقوق البث والأداء في الدولة، وضمان عدم التعدي على حقوق الطبع والنشر الخاصة بالشركات العاملة في الصناعات الإبداعية، وإنشاء لجنة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد والاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات، بهدف تنظيم أسس وآليات العمل لحماية حقوق المؤلف في أنشطة التسجيلات الصوتية والموسيقية والإبداع الفني.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، عبدالعزيز النعيمي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها، أولت اهتماماً كبيراً لتطوير بيئة حماية الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها، من أهمها حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفكرية في مجالات الآداب والفنون والعلوم المختلفة.

ويعد الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات، ومقره العاصمة البريطانية لندن، أكبر منظمة عالمية غير ربحية تمثل صناعة التسجيلات الصوتية في العالم، ويضم أكثر من 8000 عضو من شركات التسجيلات الصوتية من 70 دولة.

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