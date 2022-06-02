«دبي الدولي» يستعيد 97% من شبكة الربط العالمية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً، بشكل مباشر، جاوز 190 وجهة ضمن شبكتها العالمية في 91 دولة بقارات العالم الست.

استعادة الشبكة

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، أمس، فإن مطار دبي الدولي استعاد ما نسبته 97% من شبكة الربط مع دول العالم، وأكثر من 80% من الوجهات، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19».

وتشير جداول الرحلات إلى أكثر من 10 وجهات جديدة مجدولة سيتم تشغليها اعتباراً من منتصف يونيو الجاري، بما في ذلك محطات موسمية إلى وجهات سياحية.

تعافٍ متواصل

كما تظهر هذه البيانات وتيرة التعافي المتواصلة في مطار دبي الدولي، على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفي ظل بروتوكولات السفر، وحالة الإغلاق الجزئي لبعض الأسواق الدولية.

وتشمل هذه البيانات شركات الطيران المخصصة لعمليات نقل الركاب، باستثناء شركات الشحن الجوي.

توقعات متفائلةوفي ظل مؤشرات قوية لحركة النقل الجوي عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 13.6 مليون مسافر، منها نحو 5.5 ملايين مسافر في مارس وحده، فقد رفعت مؤسسة مطارات دبي توقعاتها لأعداد المسافرين في نهاية العام الجاري من نحو 52 مليون مسافر إلى 58.3 مليون مسافر.

وتواصل الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، في وقت أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على سلامة الزوّار والمجتمعات.

المركز الأول

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن «مجلس المطارات العالمي» احتفاظ مطار دبي الدولي خلال عام 2021 بالمركز الأول عالمياً، وتصدره المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم، للعام الثامن على التوالي من حيث أعداد المسافرين الدوليين، بعد استقباله 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، مقابل نحو 25.9 مليون مسافر في عام 2020، بزيادة جاوزت ثلاثة ملايين مسافر، وبنسبة نمو 12.7%.

وواصل «دبي الدولي» تسجيل معدلات نمو مستمرة منذ استئناف استقبال الزوار الدوليين في دبي خلال يوليو 2020، إثر جائحة «كوفيد-19».

مقاعد مجدولة

وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال أبريل 2022، بلغ نحو 3.3 ملايين مقعد.

ويتصدر «دبي الدولي» قائمة المطارات العالمية بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وفقاً لـ«أو إيه جي».

• 10 وجهات جديدة مجدولة سيتم تشغليها اعتباراً من منتصف يونيو الجاري.

«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

رفعت «طيران الإمارات» شبكة وجهاتها الدولية من 120 وجهة في بداية السنة المالية 2021-2022 إلى 140 وجهة بحلول 31 مارس 2022. وفي يوليو 2021 أطلقت الناقلة خدمةً جديدةً إلى ميامي، ليصل إجمالي بواباتها في الولايات المتحدة إلى 12 مدينة. بدورها، أضافت «فلاي دبي» 22 وجهة جديدة خلال عام 2021 وحده، في وقت يشير جدول رحلات الشركة إلى إضافة 10 وجهات اعتباراً من 23 يونيو الجاري، تشمل وجهات موسمية وسياحية.

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