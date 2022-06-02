مذكرة تفاهم لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين في المجال الفني والموسيقي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

وقعت وزارة الاقتصاد، مذكرة تفاهم، مع الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات، وهو منظمة غير ربحية تمثل مصالح صناعة التسجيلات الصوتية على مستوى العالم، بهدف تطوير آليات جديدة لتعزيز منظومة حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في قطاع الصناعات الإبداعية، خصوصاً في المجال الفني والموسيقي في دولة الإمارات، وتشجيع شركات التسجيلات الصوتية على الاستثمار، وتوسيع أعمالها في أسواق الدولة، من خلال تطوير سياسات الإدارة الجماعية للمؤلفات والمصنفات الفكرية في هذا المجال.



أهداف المذكرة

وتهدف المذكرة إلى دعم جذب استثمارات الشركات العاملة في القطاعات الإبداعية والموسيقية والفنية إلى دولة الإمارات، وتعزيز بيئة ومناخ العمل لها من خلال تدشين أول إدارة جماعية مشتركة من فرق عمل الوزارة والاتحاد، لتتولى مهام الحفاظ على حقوق البث والأداء في الدولة، وإطلاق حملات توعية خاصة بحقوق بث المواد الموسيقية والتسجيلات الصوتية، وضمان عدم التعدي على حقوق الطبع والنشر الخاصة بالشركات العاملة في الصناعات الإبداعية، وإنشاء لجنة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد والاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات، بهدف تنظيم أسس وآليات العمل لحماية حقوق المؤلف في أنشطة التسجيلات الصوتية والموسيقية والإبداع الفني.



حقوق المؤلف

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، عبد العزيز النعيمي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها، أولت اهتماماً كبيراً لتطوير بيئة حماية الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها، ومن أهمها حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفكرية في كافة مجالات الآداب والفنون والعلوم المختلفة.

وأضاف أن قطاع صناعة التسجيلات والإبداع الفني والموسيقي يمثل أحد الأنشطة الإبداعية البارزة والتي تسعى الدولة إلى تطوير منظومة الحماية الفكرية لها وفق أفضل الممارسات، وبما يعزز مكانة الإمارات، وجهة داعمة ومحفزة للمبدعين والمواهب ومقصداً جاذباً للمشروعات والاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

وتابع: «تمثل المذكرة خطوة جديدة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الملكية الفكرية لديها إلى مستوى جديد، حيث تعد المذكرة الأولى من نوعها في المنطقة، وستعزز مواكبة الدولة لكافة التطورات التي يشهدها العالم في مجال حماية الإبداع والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات (مئوية الإمارات 2071)».



صناعة الموسيقى

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات، فرانسيس مور، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات في تعزيز مناخ الملكية الفكرية، وإصدار القوانين والتشريعات الداعمة لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم توفر فرصة لضمان استمرار تطور نمو صناعة الموسيقى في الدولة، ومؤكداً أن الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات يتطلع للتعاون وتبادل الخبرات مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذا التوجه.



صناعة الفونوغرامات

ويعد الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات، ومقره العاصمة البريطانية لندن، أكبر منظمة عالمية غير ربحية تمثل صناعة التسجيلات الصوتية في العالم، ويضم أكثر من 8000 عضو من شركات التسجيلات الصوتية على مستوى العالم من 70 دولة. ويعمل الاتحاد على تعزيز قيمة الموسيقى المسجلة وحماية حقوق الطبع والنشر الموسيقي ويوفر حملات توعية من أجل حماية حقوق منتجي التسجيلات ومكافحة القرصنة عليها وتوسيع الاستخدامات التجارية للموسيقى المسجلة عالمياً.



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