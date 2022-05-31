«أو إيه جي»: 1.1 مليون مقعد في مطارات الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات ستشغّل أكثر من مليون و118 ألف مقعد خلال الأسبوع الذي بدأ من 30 مايو 2022، مقابل مليون و117 ألف مقعد في الأسبوع السابق عليه.

السعة المقعدية

ووفقاً لبيانات المؤسسة، فقد سجلت السعة المقعدية نمواً نسبته 104% في الأسبوع الجاري، مقارنة مع الأسبوع ذاته من العام 2021، عندما شغلت الناقلات الجوية حينها نحو 546 ألف مقعد، لافتة إلى أن السوق الإماراتية حققت مكاسب متواصلة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات، وهي في مستوياتها الحالية أقل بنسبة 16% مقارنة بمعدلات الفترة ذاتها من عام 2019، أي ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وذكرت «أو إيه جي» أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو أربعة ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 1.3% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 28% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

القدرة العالمية

عالمياً، قالت المؤسسة إن قدرات شركات الطيران العالمية تواصل استعادة عافيتها مع ارتفاع السعة المقعدية الأسبوع الجاري إلى 91.2 مليون مقعد، بزيادة قدرها نحو 2.4% عن الأسبوع الماضي، أي بمعدل 2.1 مليون مقعد إضافي، وهي أعلى سعة أسبوعية مسجلة منذ ما قبل الجائحة.

وأوضحت أن الجزء الأكبر من هذه السعة الإضافية جاء من السوق الأوروبية، مع ارتفاع الطلب على السفر الترفيهي في جميع أنحاء المنطقة، بالتزامن مع فصل الصيف.

التعافي الكامل

وذكرت أنه بالنظر إلى السعة المقررة لموسم الصيف، فإن شركات الطيران لاتزال تتوقع زيادة مطردة لتصل السعة إلى مستويات عام 2019 بحلول أغسطس المقبل.

وتابعت: «على الرغم من أن مناطق عدة في آسيا أعادت فتح أبوابها، فضلاً عن خطط اليابان حول إعادة الافتتاح بحذر الصيف الجاري، فإن هناك متغيرات عدة للتنبؤ بالتعافي الكامل للقدرة العالمية للناقلات بحلول أغسطس 2022».

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