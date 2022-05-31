"بروج" تستكمل عملية البناء السعري للاكتتاب بنجاح وتجمع أكثر من 2 مليار دولار أميركي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "بروج بي إل سي" (يُشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "بروج")، المشروع المشترك بين "أدنوك" و"بورياليس"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتميزة، اليوم عن استكمال البناء السعري بنجاح والانتهاء من عملية الاكتتاب على حصة من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية").

وأكدت الشركة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي الذي أعلنت عنه سابقاً والبالغ 3,005,769,158 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 10% من رأس مالها المصدر، بسعر 2.45 درهم إماراتي للسهم العادي، محققة عائدات إجمالية تزيد على 2 مليار دولار أمريكي لشركتي أدنوك و"بورياليس ميدل إيست هولدنج جي إم بي إتش" ("بورياليس ميدل إيست")، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "بورياليس"، ويطلق عليهم مجتمعين " المساهمَيْن البائعَيْن".

وتمت تغطية الاكتتاب عدة مرات، حيث شهد إقبالاً قوياً مع طلب كبير من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين المؤهلين. وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام الأولي أكثر من (83.4) مليار دولار أمريكي، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي (42) مرة ضعف القيمة المستهدفة.

وبعد اكتمال فترة الاكتتاب، تم تحديد حجم أسهم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وغيرهم من المستثمرين الأفراد) بنسبة 10%؛ والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين محلياً وإقليمياً ودولياً) بنسبة 88%؛ والشريحة الثالثة (المخصصة لموظفي شركات مجموعة "أدنوك" و" بورياليس" و"آيه دي بي" و"بي تي إي" المقيمين في دولة الإمارات)، وموظفي "أدنوك"، و"بورياليس"، و"آيه دي بي" و"بي تي إي" المتقاعدين من مواطني الإمارات) بنسبة 2%. وسيستلم المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة رسائل نصية قصيرة تؤكد حجم الأسهم التي تم تخصيصها لكل منهما في 2 يونيو 2022. تجاوز إجمالي الطلب عبر الشريحتين الأولى والثالثة (17.9) مليار دولار أمريكي (تجاوزت تغطية الطرح (74) مرة ضعف القيمة المستهدفة).

ومن المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم "بروج" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الخليج القياسي في 3 يونيو 2022، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز "BOROUGE" و"ISIN" "AEE01072B225".

وستبقى "أدنوك" بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المالكة لحصة الأغلبية في "بروج" والتي تبلغ نسبة 54%، فيما ستحتفظ " "بورياليس ميدل إيست" بحصتها البالغة 36% في الشركة. وسيكتتبون المستثمرون الرئيسيون في الطرح مجتمعين وهم "الشركة العالمية القابضة" و"مجموعة ملتيبلاي" و"ألفا ظبي القابضة" و"صندوق أبوظبي للتقاعد" و"القابضة" و"جهاز الإمارات للاستثمار" و"مجموعة أداني"، في جميع الأحوال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حصة (28.4)% من خلال استثماراتهم الرئيسية في الاكتتاب العام الأولي التي تم الإعلان عنها في 23 مايو 2022. لن يقوم المستثمرين الرئيسيين، وفقًا لشروط معينة، بعرض أو بيع أو الإعلان عن عرض لأي من الأسهم التي حصلوا عليها بموجب اتفاقيات الاستثمار الرئيسية خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر بعد الادراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعمل كل من "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد"، و"بنك أبوظبي الأول ش.م.ع"، و"بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود"، و"مورغان ستانلي آند كو إنترناشونال"، كمنسقين دوليين ومديري سجل الاكتتاب، و"بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع"، و"أرقام كابيتال المحدودة"، و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة"، و"بنك جولدمان ساكس يوروب إس إي" و"الشركة الدولية للأوراق المالية ش.م.م." كمديري السجل المشتركين. وقام "بنك أبوظبي الأول ش.م.ع" بدور بنك تلقي الإكتتابالرئيسي، وقاموا "بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع"، وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع"، و"بنك الماريه المجتمعي ش.م.ع"، كبنوك تلقي الإكتتاب.

وأصدرت لجان الرقابة الشرعية الداخلية في "بنك أبوظبي الأول ش.م.ع" و"بنك إتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود" تصريحات أكدوا فيها أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

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