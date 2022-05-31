«الرواد للعقارات» تُطلق مبادرة لتدريب المواطنين للعمل في القطاع العقاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، عن إطلاق مبادرة مجتمعية خاصة لتدريب الشباب من المواطنين في مجال القطاع العقاري.

وتستهدف المبادرة على وجه الخصوص: الشباب الجامعي والمتخرجين حديثاً من مختلف جامعات الدولة والأقل من 28 عاماً.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«الرواد للعقارات» المشرف المباشر على الدورة التدريبية، إسماعيل الحمادي: «جاءت المبادرة حرصاً منا على تعزيز تواجد الكادر الوطني في القطاع العقاري، ودعماً منا للاستراتيجية الوطنية للتوطين بالقطاع الخاص»، لافتاً إلى أن القطاع العقاري، وعلى الرغم من زخمه ومكانته في المعادلة الاقتصادية، فإنه لايزال يفتقر الى الكادر الوطني، ما يتطلب منا بذل المزيد من الجهود، وتأسيس مبادرات فعالة لمنح فرص تدريبية تخصصية للشباب، لتعريفهم الى هذا القطاع ومزاياه، وتقريبهم أكثر من ميدان العمل به.

ويشمل برنامج التدريب الذي تتضمنه هذه المبادرة مجالات التسويق العقاري التي يتم التركيز فيها على حملات العلاقات العامة، والدراسات الإعلامية، وتصميم الإعلانات العقارية وحملات التسويق الإلكترونية، فضلاً عن التدريب في مجال خدمة المتعاملين والمبيعات، والوساطة في بيع وتأجير العقارات.

وتستمر الفترة التدريبية لمدة شهر تنقسم بين أسبوعين للتدريب النظري عن بُعد، وأسبوعين للتدريب الميداني تتضمن العديد من الأنشطة التفاعلية، وورش عمل يشارك الأعضاء في تصميمها لتحديد مهاراتهم وتعزيزها.

ولفتت «الرواد للعقارات» إلى أنه يتم التسجيل للدورة عبر الرابط: https://www.ismailalhammadi.com/

إسماعيل الحمادي:

• «المبادرة تحرص على تعزيز الكادر الوطني في القطاع العقاري، ودعم الاستراتيجية الوطنية للتوطين».

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