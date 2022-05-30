73.4 % من مستثمري «دبي المالي» خلال الربع الأول.. أجانب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُنظم سوق دبي المالي مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين 2022 يومي 9 و10 يونيو المقبل في العاصمة البريطانية لندن، بالتعاون مع بنك «إتش أس بي سي».

ويجمع المؤتمر كبار المسؤولين في مجموعة من الشركات المُصدرة للأسهم والصكوك والسندات في أسواق المال في دبي، مع حشد من المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وكشف سوق دبي المالي عن جذبه، خلال الربع الأول من العام الجاري، 51 ألفاً و404 مستثمرين جدد، يُمثل المستثمرون الأجانب 73.4% منهم.

عودة قوية

وأفاد بيان بأن مُعاودة سوق دبي المالي تنظيم مؤتمراته السنوية للمستثمرين العالميين في لندن، التي بادر السوق إلى إطلاقها منذ عام 2007، تمثل عودةً قويةً للانعقاد الحضوري للمرة الأولى منذ عامين، لافتاً إلى تنظيم مؤتمرات المستثمرين عبر تقنيات الاتصال المرئي خلال العامين الماضيين، مراعاةً للتدابير الصحية ذات الصلة باحتواء جائحة «كوفيدـ19».

وبحسب البيان، سيُعقد المؤتمر ضمن فعاليات «مؤتمر لندن لشركات دول مجلس التعاون الخليجي» المُختص بالأسواق الناشئة، الذي ينظمه بنك «إتش أس بي سي».

شركات ومؤسسات

وتشارك في المؤتمر تسع شركات ومؤسسات مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في سوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، هي: هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بنك دبي الإسلامي، «إعمار العقارية»، «إعمار للتطوير»، بنك الإمارات دبي الوطني، «موانئ دبي العالمية»، «أمانات»، «أرامكس»، وشركة سوق دبي المالي.

التواصل المباشر

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، إن سوق دبي المالي حرص على تنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية عبر تقنيات الاتصال المرئي خلال العامين الماضيين في إطار جهودنا المنتظمة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى أسواق المال في دبي.

وأضاف: «عودتنا إلى التواصل الحضوري المباشر مع مديري صناديق الاستثمار العالمية تأتي في توقيت مثالي تزامناً مع الاهتمام الكبير الذي تلقاه أسواق المال في دبي من قِبل المستثمرين، نتيجةً للاستراتيجية الطموحة لتطوير أسـواق المال والبورصات في دبي، إذ عززت هذه الاستراتيجية جاذبية أسواق المال في دبي لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية».

جذب المستثمرين

وتابع: «اجتذب سوق دبي المالي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 51 ألفاً و404 مستثمرين جدد، يُمثل المستثمرون الأجانب 73.4% منهم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق نهاية مارس 2022 إلى 903 آلاف و77 مستثمراً ينتمون إلى 209 جنسيات، في دلالة واضحة على جاذبيته المتواصلة للمستثمرين واهتمامهم المتزايد بالفرص السانحة التي يوفرها، سواء من خلال التداول أو المشاركة في الاكتتابات العامة».

وقال: «في تقديرنا، فإن زخم الاستثمارات الأجنبية في السوق مُرشح لاكتساب المزيد من قوة الدفع في المرحلة المقبلة، مع استمرار تنويع الفرص، وتسارع وتيرة طرح الشركات الجديدة، سواء ذات الصلة بالحكومة أو الشركات الخاصة والعائلية».

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