ارتفاع متوسط إقامة السيّاح الدوليين في دبي إلى 4.6 ليالٍ خلال 2021

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مسؤولو فنادق ووكالات سفر إن متوسط إقامة السيّاح الدوليين في دبي شهد زيادة ملحوظة خلال عام 2021، ما انعكس إيجاباً على الإشغال الفندقي وإنفاق الزوار، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن قطاع السياحة شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال خلال عامي 2021 وفترة الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مع الاتجاه نحو الإقامات الطويلة وزيادة متوسط عدد الليالي، لافتين إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الليالي الفندقية، عوّض التأثيرات التي سببتها الجائحة.

وكشفت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء من السياح الدوليين في الإمارة إلى 4.6 ليالٍ فندقية خلال عام 2021 مقارنة بـ3.4 ليالٍ في عام 2019.

متوسط الإقامة

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء من السياح الدوليين في الإمارة إلى 4.6 ليالٍ فندقية خلال عام 2021، مقارنة بـ3.4 ليالٍ في عام 2019 خلال فترة ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بنسبة نمو جاوزت 35%.

وبحسب الإحصاءات، فقد سجل عدد الغرف المحجوزة (مبيت) خلال عام 2019 نحو 32.11 مليون ليلة عندما استقبلت دبي 16.73 مليون زائر، مقابل 31.47 مليون ليلة أمضاها 7.28 ملايين سائح دولي في عام 2021.

الإقامات الطويلة

وقال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، هيثم مطر، إن قطاع السياحة شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال لعام 2022 مع الاتجاه نحو الإقامات الطويلة وزيادة متوسط عدد الليالي، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الليالي الفندقية التي يقضيها الزوار عوّضت التأثيرات التي سببتها جائحة «كوفيد-19» بالنسبة لأعداد الزوار، وانعكست إيجاباً على الإشغال الفندقي وإنفاق الزوار.

إجراءات دبي

وأضاف مطر أن الطلب على القطاع السياحي في دبي واصل الارتفاع تدريجياً منذ أن فتحت الإمارة أبوابها أمام حركة السياحة الدولية إثر الجائحة، لافتاً إلى أنه مع إطلاق دبي برنامج العمل الافتراضي (العمل عن بُعد من دبي) للمهنيين الأجانب، اختار عدد كبير من الزوار القدوم والعمل انطلاقاً من دبي، من مختلف دول العالم، خصوصاً تلك التي واجهت إغلاقات لفترة طويلة، ما انعكس على ارتفاع كبير في متوسط الليالي الفندقية أيضاً.

فنادق المجموعة

وأوضح أن مؤشرات الأداء المختلفة في فنادق المجموعة بدبي، بما في ذلك الإشغال الفندقي، ومتوسط الأسعار والعائد، تخطت مستويات ما قبل الجائحة، مشيراً إلى أن معدل الإشغال خلال عام 2021 وصل إلى نحو 75%، وارتفع إلى 80% خلال الربع الأول من عام 2021، في ما وصلت معدلات الإشغال في بعض الأحيان إلى 90%، وهي من المعدلات المرتفعة للغاية.

وقال إن النجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020 دبي»، وعودة الأحداث الترفيهية وفعاليات الأعمال بعد توقف لمدة عامين، يعتبر مساهماً رئيساً في الوصول إلى هذه النتائج.

وذكر أن المجموعة التي تدير 26 منشأة فندقية في السوق الإماراتية تستهدف افتتاح 11 فندقاً خلال السنوات الخمس المقبلة، منها ست منشآت فندقية في دبي.

انتعاش القطاع

بدوره، اتفق الرئيس التجاري لـ«شركة كريزنر الدولية»، بريت ارميتاج، في أن القطاع السياحي في دبي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال لعام 2022، مع الاتجاه نحو الإقامات الطويلة وزيادة في متوسط عدد الليالي.

وقال: «بشكل عام، انتعش قطاع السياحة في الإمارات بسرعة كبيرة خلال العام الجاري، نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة في إدارة تداعيات الجائحة الصحية، ومنح السائحين الثقة للعودة إليها من جديد، كما أن النجاح الكبير الذي حققه (إكسبو 2020 دبي)، وعودة الأحداث الترفيهية وفعاليات الأعمال بعد توقف لمدة عامين، يعتبر مساهماً رئيساً في الوصول إلى هذه النتائج».

ولفت بريت إلى أن إيرادات العلامة التي تدير ثلاث منشآت فندقية في دبي، تجاوزت خلال الربع الأول من العام الجاري مستويات ما قبل الجائحة، معرباً عن ثقته بأن مؤشر الأداء سيشهد نمواً مستمراً، إذ يتوقع الارتفاع في الأرقام بالتزامن مع النمو الاستراتيجي للعلامة التي تستهدف افتتاح ثلاثة فنادق خلال العامين المقبلين في دبي، بما في ذلك «أتلانتس ذا رويال، منتجع باب الشمس»، أول منتجع صحراوي تحت محفظة «رير فايندز» التي تم إطلاقها حديثاً، إضافة إلى المنتجع الحضري الأول: «ون آند أونلي وان زعبيل».

أداء قوي

في السياق نفسه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شركة روتانا لإدارة الفنادق»، غاي هاتشينسون، إن السوق الفندقية في دبي شهدت معدلات أداء قوية، انعكست على ارتفاع متوسط الليالي الفندقية التي يقضيها الزوار في دبي خلال جائحة «كوفيد-19»، لافتاً إلى أن مؤشرات الأداء كانت جيدة خلال الربعين الأخير من عام 2021 والأول من عام 2022.

وأضاف أن قطاع المعارض والفعاليات الكبرى شجع توافد السياح إلى المدينة، مع ارتفاع عدد الأسواق الدولية الرئيسة التي أعادت فتح حدودها وخففت من قيود السفر، لافتاً إلى أن «روتانا» تدير نحو 70 فندقاً في الأسواق الدولية منها 36 فندقاً في السوق الإماراتية.

• 7.28 ملايين سائح دولي أمضوا في دبي 31.47 مليون ليلة عام 2021، مقابل 16.73 مليون زائر قضوا 32.11 مليون ليلة في 2019.

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