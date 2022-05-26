عهود الرومي: نظام العمل الجديد خفض تغيب الموظفين 55%.. و71% يقضون وقتاً أطول مع أسرهم

المصدر: دافوس - الإمارات اليوم

استعرضت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في تطبيق نظام عمل أسبوعي جديد منذ بداية العام الجاري، لتكون أول دولة على مستوى العالم تتبنى نظام عمل أسبوعياً مختصراً على مستوى الحكومة، مع إمكانية تطبيق ساعات العمل المرنة، ونظام العمل عن بُعد.

وقالت خلال جلسة بعنوان «4 أيام عمل أسبوعياً.. ضرورة أم رفاهية؟»، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن دولة الإمارات سباقة في تبني الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في العمل الحكومي، بما في ذلك نظم العمل الجديدة، انطلاقاً مما تتميز به حكومتها من مرونة وقدرة عالية على التأقلم، وقيادة صاحبة رؤية ترتكز على تحقيق الاستباقية في ترسيخ ركائز حكومة المستقبل.

وأوضحت الرومي أن النتائج الأولية لأول ثلاثة أشهر من تطبيق نظام العمل الجديد في حكومة دولة الإمارات كانت واعدة، إذ كشفت عن انخفاض مستويات تغيب الموظفين بنسبة 55%، فيما أفاد 71% من الموظفين أنهم يقضون وقتاً أطول مع أسرهم، في ما كشفت دراسات أن 70% من الموظفين أكدوا أنهم يعملون بكفاءة أكبر، وأنهم تمكنوا من تحديد أولويات العمل على مدار الأسبوع، وإدارة وقتهم بشكل أفضل.

وأكدت الرومي أن نظام العمل الأسبوعي المختصر الجديد الذي تبنته دولة الإمارات مع ترتيبات عمل مرنة، يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتعزيز الصحة النفسية، وتقوية الروابط الأسرية والعلاقات المجتمعية، إضافة إلى التركيز على رفع مستويات الإنتاجية، ودعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وتنافسيتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم.

وأضافت أن الإمارات نجحت في تطبيق النظام، لما تتمتع به من مرونة واستباقية وقدرة على التكيف، في ظل قيادة تؤمن بالتطوير المستمر وتتبنى تعزيز مستويات جودة الحياة، وحكومة مستقبلية تركز على النتائج ولديها أنظمة قوية لقياس ومتابعة أدائها وخدماتها.

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