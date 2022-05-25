«العلامات التجارية الخاصة».. خيارات أكثر تنوّعاً للسلع بأسعار منخفضة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشف مسؤولون في منافذ بيع لتجارة التجزئة عن خطط تنافسية في مجال العلامات التجارية الخاصة التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بكل منفذ بيع، وتباع حصرياً داخل تلك المنافذ.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الخطط تتضمن زيادة عدد تلك العلامات ورفع مساهمتها في المبيعات، معتبرين أن العلامات التجارية الخاصة مجال تنافسي جديد يعود بالفوائد على المستهلكين ومنافذ البيع، ويسهم في توفير خيارات أكثر تنوعاً للسلع بأسعار مخفضة مقارنة بسلع مماثلة.

بدوره، اعتبر خبير في شؤون تجارة التجزئة أن التنافسية في هذا المجال توفر نسب ربحية مرتفعة لمنافذ البيع، وتتيح بدائل بأسعار منخفضة للمستهلكين.

منتجات «ألف»

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن «المجموعة» تعتزم تنفيذ خطط تنافسية في مجال العلامات التجارية الخاصة بها، والتي تتضمن سلعاً تحمل علامة «ألف»، وتباع في منافذ البيع التابعة لها.

وأضاف أن إجمالي عدد المنتجات التي تحمل علامة «ألف» الخاصة بالمجموعة حالياً يصل إلى 130 منتجاً، تشمل سلعاً غذائية وأخرى استهلاكية مثل منتجات التنظيف، لافتاً إلى خطط لرفع عدد تلك المنتجات بنسبة 5% في نهاية العام الجاري.

ورأى أن العلامات التجارية الخاصة تتيح خيارات أكبر للمستهلكين في الحصول على السلع بأسعار مناسبة، مقارنة بمثيلاتها من السلع التي تحمل علامات تجارية أخرى.

علامات «لولو»

من جهته، أكد مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، وجود خطط كبيرة تعتزم المجموعة تنفيذها في مجال العلامات التجارية الخاصة التي تحمل علامة «لولو»، وتباع في 95 منفذ بيع للمجموعة في الدولة.

وأضاف أن لدى «المجموعة»، حالياً، 3000 منتج يحمل علامة «لولو» الخاصة بالمجموعة، في وقت تعتزم فيه رفع العدد إلى 4000 منتج خلال العام المقبل.

وأوضح كومار أن العلامات التجارية الخاصة من المعايير التنافسية المهمة حالياً، لاسيما أنها تدعم استقرار الأسعار، وتوفر سلعاً بجودة مرتفعة، مماثلة لمنتجات أخرى تحمل علامات مختلفة تباع بأسعار أعلى، ما يدعم تنافسية السلع في الأسواق، ويتيح خيارات سلع بأسعار منخفضة للمستهلكين.

زيادة المبيعات

بدوره، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «التعاونية» تعتزم رفع مبيعات منتجات العلامات التجارية الخاصة لتمثل نحو 30% من إجمالي مبيعاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر خطط سيتم إعلان تفاصيلها لاحقاً.

وكشف أن عدد السلع التي تحمل علامات تجارية خاصة في منافذ «التعاونية» يصل إلى 3000 منتج حالياً.

وأكد أن العلامات التجارية الخاصة تتيح خيارات تنافسية أكبر في الأسواق، وتوفر للمستهلكين سلعاً بأسعار منخفضة وبجودة مرتفعة، وبشكل ينافس علامات تجارية لكن تباع بأسعار مرتفعة.

«الشارقة كووب»

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الشارقة»، ماجد الجنيد، إن «التعاونية» تعمل على تنفيذ خطط، خلال العام الجاري، تشمل تطوير منتجات تحمل العلامة التجارية الخاصة بالتعاونية «الشارقة كووب»، وذلك عبر زيادة عدد المنتجات والتوسع في الفئات التي تشملها، وتطوير العلامة بطابع عصري.

وأوضح أن مشروع تطوير العلامة التجارية الخاصة في «التعاونية» تضمن إجراء عدد من الاتفاقات مع مصانع لتوفير منتجات تحمل علامة «التعاونية»، على أن تكون بأسعار تنافسية، وجودة مرتفعة.

البحر: مجال تنافسي جديد

قال مدير «شركة البحر للاستشارات» وخبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن العلامات التجارية الخاصة أصبحت بمثابة مجال تنافسي جديد، لاسيما في ظل موجة ارتفاع العديد من السلع خلال الفترة الأخيرة، حيث تتاح العلامات التجارية الخاصة بأسعار أقل مقارنة بمثيلاتها من العلامات التجارية الأخرى.

وأكد أن المنافسة في العلامات التجارية الخاصة تتيح لمنافذ البيع مستويات ربحية مرتفعة، نظراً لكون تلك المنتجات تباع حصراً داخل منفذ البيع، ويصعب منافستها في الأسعار عبر سلع مماثلة، كما تتيح للمستهلكين سلعاً بأسعار منخفضة وخيارات أكثر توسعاً.

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