دبي تستضيف تحدي «سبارك آر» العالمي للمرة الأولى في المنطقة

المصدر: دبي - وام

أطلقت شركة «ميتا»، بالتعاون مع مقر المبرمجين ومتحف المستقبل، تحدي «سبارك آر» العالمي تحت شعار: «المستقبل الآن - استكشاف العقد القادم»، الهادف إلى تخيل تأثير التكنولوجيا والابتكار على أنماط الحياة والتنقل والعمل والتواصل المستقبلي، من خلال تصميم تأثيرات الواقع المعزز واستخدام أحدث قدرات «سبارك آر» لفهم المتغيرات الجديدة، وإيجاد أفضل الحلول للتحديات، بما يسهم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.

ويركز مقر المبرمجين، من خلال تحدي «سبارك آر» العالمي، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 23 مايو إلى 17 يونيو، على دعوة المجتمع العالمي لمنشئي المحتوى والمبرمجين للمشاركة بإبداعاتهم وابتكاراتهم المتعلقة بالمستقبل، عبر الواقع المعزّز والمنافسة للوصول إلى أفضل الصور والأنماط المستقبلية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما ينعكس إيجاباً على تحسين حياة الناس.

وأكّد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر سلطان العلماء، أن «حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنّى حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والبرمجيات لتعزيز جاهزيتها للمستقبل، واستكشاف فرص جديدة لتشكيل مستقبل أفضل».

وقال إن «تحدي هاكاثون (سبارك آر) العالمي، الذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يواكب التطورات المتسارعة في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان والمدفوعة بالتكنولوجيا الحديثة والبيانات والحلول الرقمية، ويسهم في تحفيز الابتكار وإيجاد حلول استباقية قابلة للتطبيق، ومواصلة التحسين المستمر لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار».

من جهته، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ميتا»، فارس عقاد: «نحن متحمسون لإطلاق أول تحدي (سبارك آر) عالمي في الشرق الأوسط، ونسعى من خلاله إلى تشكيل منصة يتلاقى فيها هذا المجتمع لاستكشاف المستقبل، وإظهار الأثر الذي يمكن أن يضيفه الواقع المعزز على المجتمعات».

وأضاف: «خلال عملنا لإنشاء (الميتافيرس)، سيسهم المجتمع المكون من المتخصصين ومنشئي المحتوى والمبرمجين بدور أساسي في سد الفجوة بين العوالم الواقعية والمعززة والافتراضية. وانطلاقاً من هذا الهاكاثون سيكون المبدعون حول العالم رواداً في استكشاف القدرات التحويلية لعالم الميتافيرس».

ويأتي تنظيم تحدي «سبارك آر» العالمي، نتيجة التعاون البناء بين «ميتا» ومقر المبرمجين الهادف إلى تمكين المبرمجين بمجموعة متنوعة من المهارات الرقمية وتدريبهم على استخدام لغات البرمجة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية الساعية إلى تمكين المبرمجين ودعم مشاركتهم في مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

ويساعد «سبارك آر» (استديو ميتا للواقع المعزز) نخبة المبدعين على تخيل وإنشاء ومشاركة تأثيرات الواقع المعزز لتصل إلى مليارات الأشخاص حول العالم من خلال «فيس بوك» و«إنستغرام».

وسيحظى الفائزون في المسابقة، بترخيص لاستخدام إبداعاتهم الفائزة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لـ«طيران الإمارات» و«أكسنتشر»، كما سيحصل المشاركون على فرصة للفوز بجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 50 ألف دولار للفائزين.

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