«Cloudflare» تفتتح مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «Cloudflare»، شركة تقنيات الأمن والأداء والموثوقية التي تساعد في بناء إنترنت أفضل، عن افتتاح أول مقر إقليمي لها في دبي، لتعزيز أعمالها المتنامية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ولتكون دولة الإمارات مركزاً لفريق عمل «Cloudflare» في الشرق الأوسط وتركيا. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة في تأسيس مقرها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في لندن، ومكاتبها في ميونيخ وباريس ولشبونة. ومن المقرر أن يساعد فريق العمل الإقليمي للشركة على زيادة أعمال العلامة التجارية الرائدة واستقطاب العملاء ودعم أعمالهم، وتوظيف المواهب الجديدة من ذوي الخبرة. كما أعلنت الشركة عن تعيين بشار بشايرة أول عضو منتدب لها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، والذي يتمتع بخبرة تمتد على مدار أكثر من 25 عاماً في مجال البرمجيات والتكنولوجيا، لتولي إدارة مقر الشركة في الشرق الأوسط وتركيا وفريق عملها في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال رئيس المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، آندي لوكهارت: «تُعد الإمارات مركزاً لأحد أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط والريادة في الابتكار في المنطقة وجميع أنحاء العالم. كما تشكل منطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة لعملنا نظراً للتركيبة السكانية التي يغلب عليها الشباب المهتمون بالمحتوى على الإنترنت وعلى نطاق واسع. وتحتضن دبي أحد مراكز البيانات السبعة والعشرين التابعة لنا في الشرق الأوسط وتركيا». وأضاف لوكهارت: «يسعدنا أن نرحب ببشار لقيادة الفريق وتعزيز أعمالنا في هذه المنطقة. إن وجود مكتب وفريق عمل في دبي يأتي انطلاقاً من التزامنا المتواصل تجاه دعم نمو الأعمال في المنطقة، كما يتيح لنا الفرصة لنكون أقرب إلى عملائنا، وتوسيع أعمالنا في المنطقة».

وبدأت «Cloudflare» الاستثمار في تعزيز عملها بالمنطقة من خلال توسيع شبكتها في الشرق الأوسط وتركيا في عام 2015. وحالياً مع وجود مراكز بيانات تمتد عبر أكثر من 270 مدينة في أكثر من 100 دولة حول العالم، تواصل الشركة تعزيز عملها لتلبية متطلبات المستخدمين المتصلين بالإنترنت في كل مكان. وتمتلك الشركة 27 مركزاً للبيانات عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في كل من البحرين، العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، سلطنة عمان، قطر، تركيا والإمارات العربية المتحدة.

ولدى الشركة ملايين العملاء على مستوى العالم، ويمثلون طيفاً واسعاً من مختلف المجالات. وخلال ديسمبر 2021، نشرت الشركة أول تقاريرها السنوية الذي يعكس الالتزام المتواصل بالمساعدة في بناء شبكة إنترنت أفضل تتميز بالموثوقية ومتاحة للجميع ومستدامة. وركزت الشركة على وضع دليل للوصول إلى إنترنت خالٍ من الانبعاثات، وتحسين كفاءة شبكتها العالمية التي تعمل بالفعل على طاقة متجددة بنسبة 100%، وإطلاق أدوات جديدة لمساعدة الشركات الأخرى على دمج الاستدامة في تطبيقاتها.

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