الإمارات تُطلق مبادرة مسرّعات «أسواق الغد» لتحفيز أنشطة الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مبادرة «أسواق الغد»، الهادفة لتطوير مسرعات أعمال جديدة، تسهم في إعداد الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، لاحتضان أنشطة الأعمال التي تركز على قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز جاهزيتها لدخول أسواق الغد، بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية.

ويأتي إطلاق المبادرة ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي وقعها كل من وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، سادية زاهدي، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود الرومي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب، شما المزروعي، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر العلماء، ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عبدالله لوتاه.

جاء ذلك، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء، ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي، لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة، وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن «دولة الإمارات تدخل حقبة جديدة من التطور والتقدم المستدام وفق رؤية واضحة واستراتيجيات متكاملة، لتوفير الأدوات وآليات العمل، والممكنات لاحتضان أنشطة الأعمال القائمة على مفاهيم وتطبيقات الاقتصادات الجديدة، وجذب واستقطاب الشركات الناشئة من الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصاً تلك التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وتشجعها على الانتقال إلى الإمارات، ما يعكس نموذجاً اقتصادياً جديداً يتم تطويره بالاستناد إلى ركائز ترسخ الفكر الريادي في الأعمال، وتوفر الحلول وفرص التعلم والحوافز».

وقال إن «حكومة دولة الإمارات تكثف الجهود لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد والتنمية والتجارة، وعاصمة لاقتصاد المستقبل، من خلال تطوير ممكنات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع والابتكار، وقد أطلقت الدولة في هذا الاتجاه العديد من المبادرات النوعية، وأثبتت مكانتها وجهةً مفضلة للشركات والمشروعات الناشئة والمبتكرة والريادية عالمياً».

وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمبادرة التي تم إطلاقها ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، تعكس النجاحات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، حيث سجلت نمواً في الاقتصاد وصل إلى 3.8% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل النمو هذا العام إلى 4.2% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ما يجعلها الموطن الأول لريادة الأعمال والمشروعات المتميزة».

وتركز مبادرة «أسواق الغد» على إطلاق مسرعات جديدة في حكومة دولة الإمارات، وتخصيصها لدعم نماذج جديدة للأعمال في الدولة، وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

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