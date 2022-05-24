127 مليون شاب عربي ينضمون لسوق الوظائف بحلول 2040

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

أظهرت دراسةُ حديثة أنّ 51% من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشعرون أنهم يفتقرون إلى الخبرة العملية اللازمة للعثور على وظيفة. وتوقعت الدراسة التي عرضت أمس خلال ندوة عن مستقبل الوظائف نظمتها شركة "تيك توك" في دبي، أن ينضم ما يناهز 127 مليون شاب عربي إلى سوق القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2040.

ودعا مشاركون بالندوة إلى ضرورة تمكين الجيل التالي من رواد الأعمال، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة التي تخولهم اتّخاذ القرارات المناسبة في المستقبل. وقال مسؤولون في مؤسسات خاصة إنهم يتطلعون قدماً إلى مزيد من التعاون في المستقبل ومواصلة المساعي الرامية إلى دعم الشباب وتوجيههم وإعدادهم ليصبحوا قادة الغد.

وتفصيلا، أكد رئيس السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، في "تيك توك"، طلال الفايز سعي شركته إلى تقديم الدعم للمجتمعات بهدف مساعدتها على الازدهار، مشيرا إلى أهمية مدّ الجيل الجديد من روّاد الأعمال وصنّاع التغيير بالإلهام للعمل بجهد ونشاط تجاه تحقيق أحلامهم.

وأعلن عن شركة بين "تيك توك" ومؤسسة إنجاز العرب، وهي منظمة غير ربحية للتعليم والتدريب في مجال جاهزية القوى العاملة ومحو الأمية المالية وريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم العربي، بهدف تسليط الضوء على برنامج "مبادرة الوظائف المستقبلية" وتعريف الشباب به. وقال الفايز إنه من خلال الشراكة مع إنجاز العرب، سنتمكّن من تحقيق ذلك بطريقة ملموسة من خلال زيادة الوعي بالوظائف المطلوبة بشكل كبير في المستقبل، وتشجيع الشباب على استكشاف هذه المجالات المتنامية والتي تعود عليهم بأرباح جيدة".و تم الإعلان عن الشراكة أمس خلال حلقة نقاشية تفاعلية في دبي. وقال الفايز إنه من خلال هذا التعاون، ستستفيد تيك توك من مجتمعها الأكثر تفاعلاً بهدف تمكين شباب المنطقة من خلال إعدادهم لوظائف مستقبلية في المجالات التي تشهد ازدهاراً متزايداً مثل الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات، والاقتصاد الأخضر، والناس والثقافة.

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز العرب "، عاكف عقرباوي

عن نتائج دراسة أُجريت بالتعاون مع مؤسسة أوليفر وايمان أنّ 51% من شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشعرون أنهم يفتقرون إلى الخبرة العملية اللازمة للعثور على وظيفة، وتوقعت الدراسة أنه بحلول عام 2040، سينضم ما يناهز 127 مليون شاب عربي إلى سوق القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مؤكدا التزام مؤسسة إنجاز العرب بتمكين الجيل التالي من رواد الأعمال، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، داعيا الى ضرورة التواصل بشكل مباشر مع شباب اليوم لتزويدهم بالمعرفة اللازمة التي تخولهم اتّخاذ القرارات المناسبة في المستقبل.

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