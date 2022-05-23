%55 نمواً في عدد الأعضاء الجدد في «غرفة دبي» خلال أبريل 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في ترجمة واضحة لتأثير تشكيل غرف دبي، وإعادة الهيكلة على جهود تعزيز التجارة الخارجية، واستقطاب الاستثمارات، كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، عن نسب نمو لافتة في عملياتها التشغيلية خلال أبريل 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجلت نمواً في عدد أعضائها الجدد، وصادرات وإعادة صادرات أعضائها بنسبتي 55.4% و16.7% على التوالي، ما يعكس نمواً ملحوظاً ومستداماً في النشاط الاقتصادي لإمارة دبي، وجهود الغرفة في تحفيز النمو ودعم بيئة الأعمال.

الأعضاء الجدد

ولفتت غرفة تجارة دبي إلى أن عدد الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى عضوية الغرفة في أبريل الماضي بلغ 3056 عضواً جديداً، بنسبة نمو بلغت 55.4% مقارنةً بأبريل 2021، إذ بلغ عددهم آنذاك 1967 عضواً جديداً، ما يرفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى أكثر من 300 ألف شركة، ويرسخ مكانة الغرفة، كإحدى أكبر غرف التجارة عضوية في المنطقة والعالم.

صادرات الأعضاء

وكشفت غرفة تجارة دبي أن قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في أبريل 2022، بلغت 20.2 مليار درهم، بنسبة نمو 16.7% مقارنةً بقيمتها في أبريل 2021، والتي بلغت آنذاك 17.3 مليار درهم، في حين بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في أبريل من العام الجاري 57 ألفاً و704 شهادات، بنمو نسبته 8.2% مقارنة بأبريل 2021.

نمو مستدام

وتشير معدلات النمو في صادرات الأعضاء وشهادات المنشأ إلى النمو المستدام الذي تشهده عمليات الغرفة، وانعكاسها الإيجابي على المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، وعلى قدرة مجتمع الأعمال المحلي ودوره الفاعل في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي فيها، إضافة إلى تأثير إعادة هيكلة غرفة دبي على النشاط الاقتصادي في الإمارة.

تحفيز الأعمالوأكد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، أن إحصاءات أبريل الماضي تعكس جهود غرف دبي في تحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها، معتبراً الغرف شريكاً استراتيجياً وفاعلاً في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة في هذا المجال.

وأكد أن مؤشرات النمو تعكس هذه الثقة التي تحظى بها دبي في أوساط مجتمعات الأعمال الإقليمية والعالمية، ودورها المحوري في قيادة مسيرة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيدـ19»، إضافة إلى تأثير توحيد الجهود تحت مظلة غرف دبي، التي لعبت دوراً أساسياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وأوضح الغرير أن مكانة دبي وحضورها التجاري العالمي كمركزٍ يربط بين أصحاب القرار الاقتصادي والمستثمرين وأصحاب الخبرات، يعكس الدور الريادي الذي تحظى به إمارة دبي في توفير المناخ التجاري والاستثماري الملائم والمحفز لنمو الأعمال وتطورها، إذ تسعى غرفة تجارة دبي للترويج لإمارة دبي، وجهة تجارية واقتصادية ورقمية عالمية.

جهود استثنائية

وتابع: «مع تحقيق صادرات وإعادة صادرات الأعضاء لنمو إجمالي بنسبة 12.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (يناير-أبريل 2022)، وبقيمة وصلت إلى 81.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، فإن هذه الأرقام تظهر الجهود الاستثنائية لغرف دبي في تحقيق رؤية القيادة، ومستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع تجارة دبي إلى تريليوني درهم بحلول 2026».

المكاتب الخارجية

ولفت الغرير إلى دور المكاتب الخارجية التمثيلية للغرفة في ربط الأسواق التجارية العالمية، وتوطيد مكانة دبي في تطوير المنظومة التجارية العالمية، حيث عقدت المكاتب الخارجية للغرفة خلال أبريل الماضي أكثر من 140 اجتماعاً مع أبرز المستثمرين في كل من إفريقيا وأميركا اللاتينية، وأذربيجان، والهند، والصين، إضافةً إلى اجتماعات افتراضية ضمّت مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورواد أعمال من روسيا، فرنسا، المكسيك، زيمبابوي، وسويسرا، لاستقطاب استثمارات ومستثمرين إلى إمارة دبي، وتعزيز تنافسية تجار دبي في الأسواق الخارجية.

• غرفة ذكية لا ورقية

شهدت غرفة تجارة دبي، التي تعتبر غرفةً ذكية لا ورقية بنسبة 100%، نمواً ملحوظاً في عدد المعاملات الإلكترونية التي بلغ عددها في أبريل الماضي 61 ألفاً و145 معاملة إلكترونية بنسبة نمو 9.5%، ما يؤكد الجاذبية المتنامية لدبي، عاصمة رقمية عالمية، ووجهة رائدة في عالم المال والأعمال.

• 81.3

مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022.

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