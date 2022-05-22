"إينوك" تفوز بجائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة

المصدر: القاهرة - وام

فازت شركة بترول الامارات الوطنية "إينوك" بجائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول موضوع "أفضل أنظمة لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية"، جاء ذلك على هامش الإحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية /إدارة الطاقة/ باليوم العربي لكفاءة الطاقة تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

تسلم الجائزة حمدان الدوخي، ممثل شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك".

وأكدت الوزير مفوض المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة دأبت على تنظيم احتفالية سنوية تخصص لموضوعات كفاءة الطاقة، وتسليط الضوء عليها لتشجيع قطاع الصناعة على اعتماد إجراءات كفاءة الطاقة وإدخالها ضمن هيكل المنشآت الصناعية.

وأشارت إلى أن الاجتماع السادس والعشرين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء حدد يوم 21 مايو من كل عام ليكون يوما عربيا لكفاءة الطاقة، كما أصدر المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة القرار رقم 303 القاضي بعقد الاحتفالية العاشرة باليوم العربي لكفاءة الطاقة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22 مايو 2022، ما لم تتقدم إحدى الدول العربية بطلب استضافتها، على أن تتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الإعداد والتحضير لها".

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