«باناسونيك»..تعلن استراتيجية أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة «باناسونيك» الشرق الأوسط وأفريقيا للحلول التقنية عن اعلان استراتيجية أعمالها للسنة المالية 2022 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الشركة على هامش المؤتمر الصحافي الإقليمي الذي عقدته في دبي أمس، إلى أنها تركز على توسيع حصتها في السوق الإقليمية لمواكبة مستويات الطلب المتنامية التي شهدتها المنطقة أخيرا رغم المتغيرات التي فرضتها تداعيات الجائحة.

وأفادت بأنها سجلت في قطاع الأدوات والتجهيزات الصغيرة والكبيرة نمواً بنسبة %119، خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2020 في حين حققت شريحة الأعمال المباشرة مع الشركات نمواً بنسبة 106%.

وقال المدير الإداري في باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق، هيرويوكي شيبوتاني: إن «المؤسسة تعمل لتوفير حلولٍ تلبي الطلب المتنامي على جوانب الصحة والنظافة والرفاهية في عالم ما بعد كوفيد».

وأشار إلى أن «باناسونيك طبقت هيكلية الشركة القابضة منذ أبريل 2022، بهدف رفع مستوى التنافسية في العديد من القطاعات التي تعمل ضمنها، مثل السيارات والتصنيع والمنازل والمدن الذكية وسلاسل التوريد وغيرها. وتعيد العلامة، في إطار هذا التحول الهيكلي، تركيز جهودها لتعزيز الاستدامة في منشآتها، إلى جانب البحث وتطوير منتجات فعالة من حيث استهلاك الطاقة للوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. وتعمل باناسونيك على تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرة تأثير باناسونيك الأخضر الرامية للوصول إلى بيئة عالمية مستدامة.



وأضاف أن»منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً مستداماً في قطاعات مختلفة. ونسعى إلى مواكبة مسيرة النمو هذه وتعديل استراتيجياتنا لتقديم أوسع محفظة منتجات ممكنة على امتداد شرائح المستهلكين والشركات بهدف ضمان تلبية مستويات الطلب الإقليمي، وتُعتبر باناسونيك أول شركة تطرح خيارات الكفالة الرقمية وخدمات التطبيقات الذكية العام الماضي تماشياً مع التوجه نحو الخدمات الرقمية خلال أزمة كوفيد-19".



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