«ألفا ظبي» تستثمر 9.2 مليارات درهم في «ألفا ويف فينتشرز 2»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «شركة ألفا ظبي القابضة» التزامها استثمار 9.2 مليارات درهم في صندوق رأس المال المخاطر «ألفا ويف فينتشرز 2»، الذي أطلقته شركتا «شيميرا كابيتال» و«ألفا ويف جلوبال» مطلع العام الجاري.

ويتضمن إجمالي الالتزام المذكور إسهاماً رأسمالياً بقيمة 2.6 مليار درهم، والتزاماً رأسمالياً غير مسحوب بقيمة 6.6 مليارات درهم، سيتم سحبها على امتداد فترة الاستثمار في الصندوق.

صندوق عالمي

ويعتبر «ألفا ويف فينتشرز 2» - الذي بدأ استثماراته بالفعل - صندوقاً عالمياً للاستثمار في الشركات الخاصة متعددة الأطوار، مع التركيز بصورة خاصة على الشركات النامية في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وعلوم الحياة، والخدمات الإلكترونية للمستهلكين، وقطاع الأعمال التجارية للشركات.

اقتصاد تنافسي

ويتماشى التركيز الاستثماري للصندوق مع استراتيجية نمو «ألفا ظبي»، والتي تركز في جانب كبير منها على الاستثمار في التقنيات الابتكارية، لدعم طموح دولة الإمارات في تأسيس اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على التكنولوجيا ويعزز ثقافة الابتكار.

استثمارات فريدة

ويستهدف الصندوق الاستثمارات الفريدة في الشركات المتميزة التي يعتمد نموها على توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، والتي توفر الحلول الابتكارية لأبرز المشكلات المحلية والإقليمية.

وانطلاقاً من إسهامه الاستراتيجي في جهود التنويع الاقتصادي للدولة، يلعب الصندوق دوراً مهماً في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً للابتكار والتطور التكنولوجي، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رئيسة للاستثمارات الدولية والمؤسسية ورأسمال النمو.

الابتكار والتكنولوجيا

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ألفا ظبي القابضة»، المهندس حمد العامري: «تتمحور استراتيجية نمو (ألفا ظبي) حول الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، ونركز تحديداً على التقنيات التي ترسي تحولات جذرية باعتبارها وسيلة مهمة لتقدم مجموعة شركاتنا وتعزيز دورها الريادي في قطاعات عملها. وبصفتنا أحد أبرز مستثمري هذا الصندوق، يمكننا إبراز هذا الالتزام بالابتكار والتكنولوجيا والشركات النامية، بالتوازي مع توسيع نطاق محفظتنا الاستثمارية وتقديم عائدات عالية لمسهمينا».

محفظة متوازنة

ويسهم التزام «ألفا ظبي» في تحسين نطاق ووزن محفظتها المتوازنة، عبر تنويع قطاعات عمل الشركة ومناطق نشاطها وزيادة حجمها، فضلاً عن زيادة تدفق الاستثمارات إليها وتوسيع نطاق وصولها عبر الأسواق الرئيسة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

كما يدعم هذا الاستثمار التزام «ألفا ظبي» استقدام أفضل التقنيات والابتكارات إلى أبوظبي، ورفد المنظومة الاستثمارية للشركة، بالاستفادة من أوجه التآزر ودمج التقنيات الابتكارية عبر مجموعة الشركات التابعة لها، بما يسهم في تعزيز إمكاناتها وعروضها.

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