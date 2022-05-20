خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة الإمارات مزوداً عالمياً موثوقاً للنفط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على نهج «أدنوك» لتعزيز التعاون مع شركائها، لضمان ترسيخ مكانة دولة الإمارات مزوداً عالمياً موثوقاً للنفط الأقل كثافة من حيث الانبعاثات لعقود قادمة. ووجّه سموه ببناء شراكات جديدة لتسريع إنتاج موارد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين النظيف، لتعزيز التقدم في خطط «أدنوك» الطموحة للنمو، والتوسع في هذا المجال، وتسريع التحول في قطاع الطاقة.

أهداف استراتيجية

وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الذي عُقد في المقر الرئيس لمجموعة «أدنوك».

واستعرض سموه، خلال الاجتماع، أداء الشركة وأهدافها الاستراتيجية، مشيداً بشراكات «أدنوك» الاستراتيجية التي أسهمت في تحقيق العديد من الاكتشافات النفطية، بما في ذلك الاكتشاف الجديد في حقل «بوحصا»، أكبر الحقول البرية في إمارة أبوظبي، الذي تبلغ سعته الإنتاجية 650 ألف برميل من النفط يومياً. وتم اكتشاف نحو 500 مليون برميل من بئر استكشافية في تكوين جيولوجي جديد ضمن منطقة حقل «بوحصا»، ما يوفر مصادر إضافية لخام «مربان» عالي الجودة، ويُعد حقل «بوحصا» جزءاً من منطقة امتياز «أدنوك البرية»، ويُدار من قبلها.

المنطقة البرية

كما تم اكتشاف نحو 100 مليون برميل من النفط في امتياز المنطقة البرية رقم «3» في أبوظبي، الذي يمثل ثاني اكتشاف نفطي في منطقة الامتياز.

وكانت شركة «أوكسيدنتال» قد حصلت على حقوق استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في المنطقة البرية رقم «3» في مطلع عام 2019. كما تم اكتشاف نحو 50 مليون برميل من خام «مربان» الخفيف ومنخفض الكبريت في منطقة امتياز الظفرة البترولية، التي تديرها شركة «الظفرة البترولية»، المشروع المشترك بين «أدنوك» ومؤسسة النفط الوطنية الكورية (كنوك) وشركة «جي إس انيرجي».

وأثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على نهج «أدنوك» لتعزيز التعاون مع شركائها، لضمان ترسيخ مكانة دولة الإمارات مزوداً عالمياً موثوقاً للنفط الأقل كثافة من حيث الانبعاثات لعقود قادمة.

أسواق المال

كما أشاد سموه بجهود «أدنوك» في تعزيز أسواق المال في الدولة عبر خطط لإدراج 10% من أسهم شركة «بروج»، شركة البتروكيماويات الرائدة عالمياً، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن جهودها المستمرة لدعم نموّ وتنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع استراتيجية «أدنوك» لخلق وتعزيز القيمة.

ووجّه سموه ببناء شراكات جديدة لتسريع إنتاج موارد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين النظيف، لتعزيز التقدم في خطط «أدنوك» الطموحة للنمو، والتوسع في هذا المجال، وتسريع التحول في قطاع الطاقة.

النمو الاقتصادي

وبإشراف سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تقوم اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك» بتقديم التوجيه الاستراتيجي للشركة في سعيها للإسهام في دفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، بما يدعم بشكلٍ مباشر أهداف «مبادئ الخمسين» لدولة الإمارات.

وتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعات على مدار العام لاستعراض التقدم الذي تحرزه «أدنوك» في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية وأدائها التشغيلي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، ممثلةً في كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«شركة مبادلة للاستثمار»، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي.

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