أحمد بن سعيد: مؤشرات إلى عودة قطاع الطيران لمستويات «ما قبل الجائحة»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن دبي اتخذت خطوات ومبادرات استباقية للتعامل مع الجائحة، وتمكين التعافي السريع لقطاع السفر والسياحة في الإمارة، ونتيجة لذلك احتفظ مطار دبي الدولي بمكانته كأضخم مطار في العالم، بإعداد المسافرين الدوليين للعام الثامن على التوالي، ونتوقع خدمة أكثر من 58 مليون مسافر بنهاية العام الجاري. وأكد سموه «أهمية معرض المطارات، لإعطاء دفعة إضافية لقطاع الطيران العالمي، الذي بدأت تباشير عودته السريعة لمرحلة ما قبل الجائحة، تظهر للعيان مع ارتفاع الطلب على السفر والإعلان عن إعادة بدء مشاريع التطوير على مستوى مطارات العالم تحسباً للنمو المقبل».

جاءت تصريحات سموه خلال افتتاحه أمس، معرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي.

افتتاح المعرض

وتفصيلاً، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس فعاليات معرض المطارات في دورته الـ21 في مركز دبي التجاري العالمي، والذي تستمر فعالياته حتى 19 مايو الجاري.

وقام سموه، عقب الافتتاح بجولة على أجنحة العارضين، رافقه خلالها عدد من كبار المسؤولين المعنيين بقطاع الطيران من داخل الدولة وخارجها، حيث اطلع سموه على التقنيات والأجهزة التي تعرضها أكثر من 150 شركة عالمية من 20 دولة حول العالم.

وأكد سموه «أهمية المعرض في هذا الوقت بالذات، لإعطاء دفعة إضافية لقطاع الطيران العالمي، الذي بدأت تباشير عودته السريعة لمرحلة ما قبل الجائحة، تظهر للعيان مع ارتفاع الطلب على السفر والإعلان عن إعادة بدء مشاريع التطوير على مستوى مطارات العالم، تحسباً للنمو المقبل».

مبادرات استباقية

وقال سموه: «بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اتخذت دبي خطوات ومبادرات استباقية للتعامل مع الجائحة، وتمكين التعافي السريع لقطاع السفر والسياحة في الإمارة، ونتيجة لذلك احتفظ مطار دبي الدولي بمكانته كأضخم مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الثامن على التوالي، ونتوقع خدمة أكثر من 58 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، وربطهم بأعمالهم وأسرهم ونشاطاتهم، والعمل على توفير تجربة سفر رائعة بالنسبة لهم».

وأوضح سموه: «المعرض، والمؤتمرات التي تقام على هامشه، ومشاركة أكثر من 150 شركة عالمية، وحضور أكثر من 4500 خبير دولي، ستمنح صناع القرار في مطارات المنطقة والعالم، فرصة ذهبية للتشبيك والتعرف إلى أفضل التقنيات وأكثرها تطوراً، وبحث أفق التعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة صناعة المطارات. ومن خلال هذا الحدث، نحن نجمع عالم الطيران مجدداً في دبي للمضي قدماً على طريق تشارك العقول ولعب دورنا البناء في إعادة التعافي الكامل لهذه الصناعة الحيوية لدعم الاقتصاد العالمي».

وأضاف سموه: «الاستدامة والتكنولوجيا المتطورة وتطوير المطارات وكفاءة العمليات وإدارة الأجواء، كلها موضوعات حيوية سيتم التطرق إليها خلال أيام المعرض الثلاثة، ما يمنح الصناعة قوة دافعة إلى الأمام ليس فقط للعودة إلى مستويات ما قبل عام 2019، وإنما للمضي قدماً إلى أبعد من ذلك».

الأعمال والاقتصاد

وأشار نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، إلى أن «النجاحات التي تحققت في دبي، إنما هي نتيجة الاستجابة الكفوءة لتعاملها مع الوباء من خلال التوازن بين حماية صحة الناس وسعادتهم مع تقليل التأثيرات السلبية إلى أبعد الحدود، على الأعمال والاقتصاد».

وأضاف الحاي: «نحن نسير على الطريق الصحيح، واحتفظت دبي بفخر بمكانتها كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم في عام 2021 مع 29.1 مليون مسافر، وفي الأسبوع الماضي فقط أعلن مطار دبي عن تسجيل معدلات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، هي الأعلى منذ عام 2020، حيث قدمنا خدمات نوعية لأكثر من 13 مليون مسافر، ونتوقع أن نتعامل مع أكثر 58 مليون مسافر بنهاية العام الجاري».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، إبراهيم أهلي، خلال منتدى قادة المطارات العالمية: «تتحول دبي بسرعة إلى مدينة المستقبل في العالم، مدفوعة باحتضانها الكبير للتكنولوجيا واللوائح والإصلاحات المتساهلة».

وأضاف: «لقد أثبتنا قوتنا عندما أدارت (دانز) بكفاءة قبل فترة جائحة (كوفيد-19) أكثر من 1338 حركة طائرات يومياً عبر مطارات دبي، حيث تدير (دانز) الحركة الجوية في مطار دبي الدولي الذي يحتل منذ عام 2014، المرتبة الأولى في العالم لجهة المسافرين الدوليين، وقد تعامل مع نحو 1.115 مليار مسافر ضمن أكثر من 7.47 ملايين رحلة منذ بدء تشغيل المطار في عام 1960».

150 عارضاً

من جهتها، أعلنت شركة «ريد إكزبيشنز» الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للحدث، أن المعرض يستقطب أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 4500 من المهنيين المتخصصين في صناعة الطيران. ويتضمن معرض المطارات، الدورة التاسعة لمنتدى قادة المطارات العالمية، التي ستشهد تقديم ما يزيد على 40 شخصية من صفوة قادة الطيران والمطارات في العالم، مجموعة رائعة من الموضوعات التي تتناول الابتكار والتطوير في المطارات، وإدارة الحركة الجوية، واستدامة المطارات وأمنها.

وناقش المشاركون في كل مؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية ومنتدى قادة المطارات العالمية، السبل الكفيلة باستغلال فرص النمو الجديدة، والتغلب على التحديات الحالية التي تواجه المطارات، علاوة على مناقشة الجهود التي تبذلها صناعة الطيران العالمية لجهة تطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز التعاون بين المطارات. وقالت الجهة المنظمة، إن المعرض يشكل منصة توفر فرصاً لأصحاب المصلحة للتعاون وتوقيع الصفقات، وتعزيز الأعمال، وعرض أحدث التقنيات والخدمات، وتحسين خدمات ومرافق المطارات لمواكبة النمو المتوقع.

• مطار دبي الدولي من المتوقع أن يخدم أكثر من 58 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.

مهابط الطائرات العمودية

قال مدير إدارة أول الملاحة والمطارات في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد فيصل الدوسري: «من المتوقع أن تخرج دولة الإمارات بمسودة تشريع حول اللوائح الخاصة بمهابط الطائرات العمودية، وذلك في الربع الأول من عام 2023، ونشرها في الربع الرابع من عام 2023، ليتم تنفيذها اعتباراً من الربع الأول من عام 2024».

وأضاف الدوسري، إن «عدد الطائرات التجارية بدون طيار المسجلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني أخذ بالازدياد، حيث تم لغاية عام 2022 تسجيل 20 ألف مستخدم خاص للطائرات بدون طيار، وتسجيل 870 طائرة تجارية بدون طيار، و181 جهة للطائرات التجارية بدون طيار، وذلك بهدف تمكين تشغيل هذه الطائرات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news