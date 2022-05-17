منصات للتجارة الإلكترونية تجذب المتعاملين عبر التوسّع في «عروض التخفيضات»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

شهدت أسواق الدولة أخيراً مظاهر تنافسية لافتة بين منصات للتجارة الإلكترونية في طرح عروض تخفيضات موسعة لاستقطاب المستهلكين بشكل مواكب لحملات التنزيلات في منافذ تجارة التجزئة التقليدية.

وقال مستهلكون إن عروض التخفيضات المطروحة عبر منصات التجارة الإلكترونية أخيراً تراوحت نسبها بين نحو 20 و60%، وشملت منتجات إلكترونيات وملابس جاهزة إضافة لمنتجات للبقالة، معتبرين أن توسع المنصات الإلكترونية بالعروض خصوصاً خلال موسم عيد الفطر، مع المتاجر، أتاح بدائل وخيارات أكثر توسعاً للتسوق.

بدورهم، أفاد مختصون في تجارة التجزئة، بأن الفترة الحالية تشهد منافسة كبيرة في القطاع بين المنصات والمتاجر لرفع حصص المبيعات وبما ينعكس إيجاباً على الأسواق.

التجارة الإلكترونية

وتفصيلاً، قال المستهلك، علي إبراهيم، إن «توسع منصات التجارة الإلكترونية أخيراً في طرح عروض تنزيلات، أتاح لأفراد الأسرة خيارات أكثر توسعاً لاختيار الأسعار الأفضل، سواء بين منافذ التجزئة التقليدية أو حتى بين المنصات»، لافتاً إلى أن «تخفيضات المنصات تركزت في المنتجات الإلكترونية والملابس الجاهزة ومنتجات البقالة من الأغذية».

وأضاف المستهلك، وليد عبدالحميد، أن «ارتفاع التنافسية بين المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية، لا سيما خلال موسم عيد الفطر، وفر بدائل متعددة للمستهلكين لاختيار العروض المناسبة لهم، خصوصاً في مجال المنتجات الاستهلاكية والملابس والأحذية».

وأوضح المستهلك، حسام ياسر، أنه «لاحظ تراوح نسب التخفيضات في معظم العروض المطروحة أخيراً عبر منصات التجارة الإلكترونية بين 20 و60%، فيما كانت النسب الأكبر للتنزيلات على منتجات الملابس والأحذية والأقل في منتجات البقالة من مستحضرات التنظيف والسلع الغذائية».

منافسة كبيرة

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق» التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، أن «الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً لافتاً في التنافسية بين منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية، خصوصاً خلال مواسم التسوق التي يزداد الطلب الاستهلاكي فيها، مثل موسم عيد الفطر»، معتبراً أن «ارتفاع التنافسية من المظاهر الإيجابية في الأسواق، والتي حفزت العديد من المنافذ على تطوير منصاتها الإلكترونية لمواكبة التنافسية».

عروض مكثفة

من جهته، قال مدير ومؤسس منصة «جو بازار» الإلكترونية، محمود أكرين، إن «الفترة الأخيرة شهدت طرح عروض مكثفة عبر منصات التجارة الإلكترونية لتنشيط الطلب وزيادة المبيعات»، لافتاً إلى أن «(المنصة) تشهد حالياً نشاطاً ملحوظاً من المتعاملين، مع التوجه للاستفادة من عروض التخفيضات المطروحة بمناسبة موسم عيد الفطر بنسب متباينة على سلع مختلفة أبرزها الإلكترونيات والهواتف والملابس والأحذية».

وقال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن «الفترة الأخيرة شهدت بالفعل ارتفاعاً في مؤشرات التنافسية، سواء في ما بين منصات التجارة الإلكترونية نفسها أو حتى مع منافذ البيع التقليدية»، لافتاً إلى أن «المجموعة واكبت متغيرات التنافسية في الأسواق عبر إجراء خطط تطويرية عبر منصتها للتجارة الإلكترونية وطرح عروض موازية على العديد من السلع بشكل أتاح للمستهلكين فرص التسوق عبر المنصة والتطبيق الذكي أو التوجه للمنافذ بالمراكز التجارية».

منصات التجارة الإلكترونية

اعتبر مدير شركة «البحر للاستشارات»، وخبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن «ارتفاع المنافسة أخيراً عبر توسع منصات التجارة الإلكترونية في طرح عروض التخفيضات بشكل مواكب لفترات طرح العروض في منافذ البيع التقليدية، يدل على مدى تزايد دور تلك المنصات في أسواق تجارة التجزئة والتي اكتسبت حصصاً إضافية خلال فترة الجائحة، مع ارتفاع وعي العديد من المستهلكين بمفاهيم التجارة الإلكترونية».

وأضاف أن «ارتفاع التنافسية بين كلا الجانبين، في استقطاب المستهلكين وزيادة حصص المبيعات عبر التوسع في العروض، ينعكس بشكل إيجابي على القطاع عبر رفع التنافسية وتوفير بدائل أكبر للمستهلكين في اختيار العروض والأسعار الأفضل».

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