تفوّق رقمي وتقني يجعل من الإمارات عاصمة للمستقبل

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مسؤولون وخبراء في قطاعات لتكنولوجيات المعلومات، بأن الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تتجه للتفوق الرقمي والتقني وبما يجعل الإمارات عاصمة للمستقبل.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الدولة تحت قيادة سموه، تعمل على تطبيق المبدأ السابع من المبادئ العشرة للدولة، خلال الخمسين عاما المقبلة أو ما يطلق عليه مبادئ «الخمسين»، والذي ينص على أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات، وسيجعلها العاصمة للمستقبل، لافتين إلى أن الدولة تتجه تحت قيادة سموه، تتصدر المنطقة بالمجالات الرقمية والتقنية في مجالات مختلفة.

وتفصيلا، قال رئيس العمليات في مجموعة «جاكيس» للأنظمة والمنتجات التقنية والالكترونية، اشيش بنجابي، إن «الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تتجه للتفوق الرقمي والتقني وبما يجعلها عاصمة للمستقبل وفقا لبنود المبادئ العشرة للدولة خلال الخمسين عاما المقبلة أو ما يطلق عليها مبادئ (الخمسين)».

وأشار إلى أن «التفوق الذي أنجزته الدولة في مجالات مختلفة، سيجعلها تتصدر في مجالات عدة، مع دعم استقطاب المواهب وتعزيز الشركات التقنية والتي تعمل في الابتكار»، لافتا إلى أن «الدولة كانت سباقة في تبني تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي بالمنطقة، وهو ما جعل المجموعة لتخصيص أقسام وادارات مختصة للطباعة ثلاثية الأبعاد والربوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي».

بدوره، قال مدير الاستراتيجية والتخطيط في شركة «أوبو» الشرق الأوسط، للمنتجات التقنية وتكنولوجيا المعلومات، فادي أبو شمط، إن «الدولة تتجه لنقلة جديدة في التحول الرقمي والتقني تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سواء من خلال تطبيق المبدأ السابع من مبادئ (الخمسين) في التفوق الرقمي والتقني وترسيخ مكانة الدولة كعاصمة للمواهب والشركات الاستثمارية أو من خلال دعم التحول التقني الجديد في مجالات مختلفة».

وأضاف أنه «وفقا للدراسات الحديثة، فإن تعزيز وتبني الدولة لتقنيات الجيل الخامس، جعلها تتصدر المنطقة في نسب انتشار هواتف الجيل الخامس».

من جهته، قال خبير تكنولوجيا المعلومات ومديرعام شركة «تاسك» للتقنية، أشرف فواخرجي، إن «الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تتجه لمرحلة جديدة من التفوق التقني والرقمي، مدعوما باستثمارات البنية التحتية وتطويرها على مستويات التقنية والاتصالات وتبني الحكومة الإماراتية لتطبيق مبادئ تتعلق بدعم التفوق الرقمي والتقني».

وأضاف ان «توفير الإمارات بيئة مثالية يعزز من استقطاب العديد من استثمارات الشركات التقنية عالميا سواء الكبيرة أو الناشئة وبما يجعل من الدولة عاصمة للمستقبل».

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