مسؤولون: محمد بن زايد يسطر تاريخاً جديداً لنهضة الإمارات وتقدمها وازدهارها

المصدر: أبوظبي ■ وام

قال مسؤولون إن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار، فهو رجل السلم والسلام وصاحب القرارت الحكيمة والمواقف والإنجازات المهمة التي ترسم طريقاً واضحاً لمستقبل واعد بالخير والإنماء والتطور المستمر، مشيرين إلى أن سموه أسهم خلال السنوات والعقود الماضية في رسم مسيرة دولة الإمارات وبناء نهضتها، من خلال رؤيته الاستشرافية وجهوده الفذة التي بذلها لوطنه ولشعبه، وبتوليه رئاسة الدولة، تواصل الإمارات مسيرتها نحو آفاق جديدة من الريادة والتقدم والازدهار.

القرارات الصائبة

وتفصيلاً، قال الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، إن «انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً للدولة يؤكد ثقة أبناء دولة الإمارات بقادتها فى اتخاذ القرارات الصائبة».

وأضاف الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي: «نبارك لأنفسنا ولأبناء شعبنا قرار أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع والالتفاف حول قائد وطننا ورئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهو قائد استثنائي لمتابعة مسيرة النهضة والتنمية والتطوير في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهو امتداد لمسيرة الخير والعطاء والنهج التنموي الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأكد أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رجل السلم والسلام وصاحب القرارت الحكيمة والمواقف والإنجازات المهمة التي ترسم طريقاً واضحاً لمستقبل واعد بالخير والإنماء والتطور المستمر».

تاريخ جديد

من جهته، قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار، تواصلها الدولة تحت قيادة قائد استثنائي، قائد الفكر والقيم والمبادئ، قائد مسيرة المستقبل». ورفع بن طوق، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أسمى آيات التبريكات لانتخاب سموه رئيساً للدولة، خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خير خلف لخير سلف.

من جانبه، تقدم وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بأسمى آيات التبريكات إلى دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.

وقال إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خير خلف لخير سلف، وقائد ملهم ومعلم حكيم أسهم خلال السنوات والعقود الماضية في رسم مسيرة دولة الإمارات وبناء نهضتها من خلال رؤيته الاستشرافية وجهوده الفذة التي بذلها لوطنه ولشعبه، وبتوليه رئاسة الدولة اليوم تواصل دولة الإمارات مسيرتها نحو آفاق جديدة من الريادة والتقدم والازدهار».

وأضاف: «نبارك لشعب دولة الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها ولأنفسنا هذا القائد الفذ، ونبايع سموه على الولاء والطاعة ونلتف حوله وخلف قيادته ونعاهده على العمل والإخلاص والتفاني من أجل رفعة دولة الإمارات والحفاظ على مكتسباتها ومواصلة نموها ونهضتها نحو آفاق جديدة تحت قيادة سموه».

الولاء والوفاء

من جهته، بارك وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهو خير خلف لخير سلف. وقال: «نبايع سموه ونعاهده على الولاء والوفاء والعمل والتفاني تحت قيادته الحكيمة لما فيه رفعة لوطننا الغالي». وأضاف أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قائد فذ أسهمت جهوده وإنجازاته خلال مسيرته في المناصب التي تقلدها سموه على مدى العقود الماضية في رفع اسم دولة الإمارات عالياً بين الأمم، وكان أحد أركان نهضة بلادنا الحبيبة في مختلف المجالات، واليوم تحت رئاسة سموه لدولة الإمارات خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تدشن دولتنا الغالية مرحلة جديدة من التقدم والازدهار».

دور قيادي

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، يؤكد دور سموه القيادي والتاريخي في خدمة الوطن والمواطن، والحفاظ على منجزات الاتحاد وتعزيزها، بما يحقق مصالح الدولة على المستويات كافة».

وأضاف أن «القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ما هي إلا امتدادٌ لفكر مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في ترسيخ مبادئ الاتحاد، وتكريس مكتسبات الدولة والنهوض بها، ومع تولي سموه مسؤولية رئاسة البلاد، تدخل الإمارات عهداً جديداً من النماء والازدهار، ما ينعكس على رفاهيتها وتقدمها، ويعزز مكانتها ودورها الريادي كقوة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة، ونموذج تنموي عالمي يحتذى به».

وتابع بالعمى: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونعاهده على العمل بكل جهد وعزيمة لتجسيد رؤيته الحكيمة في تطوير القطاع المالي، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم، ودعم المسيرة التنموية الشاملة للدولة تحت قيادته الرشيدة».

• محمد بن زايد قائد استثنائي لمسيرة النهضة والتنمية والتطوير في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



• الإمارات تدخل عهداً جديداً من النماء والازدهار، يعزز مكانتها ودورها الريادي كقوة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة.

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